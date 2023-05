REGGINA-ASCOLI venerdì 19 maggio. Ore 20e30, “Granillo” di Reggio Calabria.

38° ed ultima giornata del campionato di Serie B

Sfida che può valere la qualificazione ai play off, entrambe le formazioni sono appaiate a 47 punti in classifica. Ascoli che in caso di vittoria accederebbe alla griglia play off se Pisa e Palermo non vincono; Pisa e Venezia non vincono; Palermo e Venezia non vincono o il Venezia pareggia.

FORMAZIONI UFFICIALI

REGGINA (3-5-2): Contini; Loiacono, Camporese (60′ Gori), Gagliolo; Pierozzi, Fabbian, Majer, Hernani, Di Chiara; Rivas (26′ Canotto,), Strelec. A disposizone: Colombi, Aglietti, Bouah, Terranova, Liotti, Lombardi, Galabinov, Ricci Allenatore: Inzaghi

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Adjapong, Botteghin, Simic, Giordano; Collocolo, Buchel (65′ Giovane) Caligara; Mendes; Forte, Gondo. A disposizione: Guarna, Bolletta, Quaranta, Bellusci, Tavcar, Donati, Falasco, Eramo, Proia, Lungoyi, Dionisi. Allenatore: Breda

ARBITRO: Michael Fabbri della sezione di Ravenna

Gli Assistenti sono Alessandro Lo Cicero di Brescia e Mauro Galetto di Rovigo, quarto ufficiale Michele Giordano di Novara, al VAR e AVAR (entrambi on-site) rispettivamente Marco Piccinini di Forlì e Matteo Gariglio di Pinerolo.

NOTE: spettatori 14.899, di cui 87 tifosi ascolani

AMMONITI: Giordano, Forte, Caligara(A.)

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

65′ Entra Giovane al posto di Buchel che non la prende benissimo

64′ punizione pe l’Ascoli dai 25 metri cerca la port ama tiro debole e centrale para Contini

62′ OCCASIONE ASCOLI corner di Calgara colpo di testa di Simic e salvataggio sulla linea di porta, poi contropiede velocissimo amaranto con Canotto che arriva a tu per tu con Leali che compie un miracolo

60′ altro cambio obbligato per la Reggina Camporese non ce la fa dopo un contrasto al suo posto l’attaccante Gori, passa a 4 in difesa la Reggina

55’Ammonito anche Caligara per un fallo sulla trequarti ai danni di Fabbian

54′ OCCASIONE ASCOLI, Gondo riceve palla in area e poi si gira, sinistro che finisce sul fondo

49′ Punizione pericolosa dal limite di Di Chiara col mancino, pallone ad un soffio dal palo

46′ Ammonito Forte per un gomito troppo alto su Gagliolo in un contrasto aereo

PRIMO TEMPO

47′ termina la prima frazione

45′ assegnati 2 minuti di recupero

42′ Occasione Ascoli. Mendes pescato in area da un bel cross di Collocolo, cerca la volè con il piattone destro ma mette sul fondo

34′ Ammonito Giordano per un fallo sulla fascia ai danni di Fabbian, gran calci di punizione di Hernani testa di Camporese palla sul fondo deviata da SImic non vede l’arbitro che assegna la rimessa all’Ascoli

29′ espulso il vice di Breda della panchina dell’Ascoli

27′ ancora un apunizione per l’Ascoli sulla trequarti, sulla palla Buchel che cerca con un tiro tagliato qualcuno che possa colpire in area palla sul fondo

26′ cambio Reggina: esce Rivas che presentava problemi muscolari già durante il riscaldamento, dentro Canotto

19′ pericoloso l’Ascoli con Mendes che ci prova dai 25 metri con un tiro di prima intenzione sfiora il palo alla destra di Contini

14′ Forte appoggia per Mendes al limite dell’area che sterza per dribblare ma viene fermato irregolarmente, punizione dal limite dell’area defilato sulla sinsitra. Batte Forte, sinistro violento ma alto pala che termina sul fondo

12′ imbucata di Collocolo che serve in area Forte che non trova la stoccata giusta

9′ Occasione Reggina, Simic perde palla in fase di impostazione, Rivas serve subito Strelec, sinistro rasoterra in area che sfiora il palo

2′ pericolosa la Reggina in area con Rivas tentativo fermato da Simic ma tutto fermo per un precedente fallo su Botteghin

1′ cross di Pierozzi deviazione di Giordano e angolo per la Reggina

0′- Osservato un minuto di raccoglimento per le vittime dell’alluvione in Emilia Romagna. SI attende l’inizio su tutti i campi, palla al Picchio che scende in campo in maglia e calzoncini bianchi e padroni di casa con il cassico completino amaranto

