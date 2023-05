OFFIDA – Il 18 maggio si è tenuto un importante evento di valorizzazione dell’indirizzo musicale di Offida. È stata siglata una convenzione triennale tra la Scuola Secondaria di primo grado Falcone-Borsellino e il Conservatorio Pergolesi di Fermo.



L’incontro si è tenuto al Serpente Aureo in occasione della Settimana della Musica ideata dal Miur.



I docenti dell’indirizzo musicale di Offida – Alessandro Buca classe di pianoforte, Marco Rapazzetti classe Clarinetto, Giulio Travaglini, classe Tromba, Domenico De Maria classe Sassofono, Marco Sanguigni classe chitarra – hanno ideato uno spettacolo che ha visto la partecipazione dei docenti delle classi di clarinetto, corno, oboe e fagotto del Conservatorio fermano.



“Offida è storicamente una città particolarmente sensibile alla musica – dichiara il Sindaco Massa- L’evento al Serpente Aureo evidenzia come l’indirizzo musicale sia importante per l’Amministrazione comunale, con l’obiettivo che gli allievi possano un giorno andare al conservatorio, che è l’aspirazione massima per loro. Siamo orgogliosi che il Pergolesi consideri la nostra scuola un’eccellenza”.



Quello del 18 maggio è stato il primo di una serie di eventi in programma.



“Un evento degno di nota – commenta il professor Rapazzetti – poiché si è trattato di una presentazione e di un confronto tra le due realtà musicali. In Italia il Conservatorio è la massima istituzione statale per lo studio della musica ed è la naturale prosecuzione di un percorso accademico che parte dalla scuola dell’obbligo e, nella fattispecie, dalla scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale. E quindi la collaborazione, la conoscenza e lo scambio di queste due realtà risulta fondamentale per un lavoro che porta, come è avvenuto Offida, a eventi di particolare spessore e importanza artistica”.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.