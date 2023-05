ASCOLI PICENO -La Giunta Comunale ha approvato la proposta di candidatura di Ascoli Piceno a Città Europea dello Sport 2025.

“Come Amministrazione Comunale, fin dal primo giorno del nostro insediamento, abbiamo messo in campo attività e progetti volti a incoraggiare, favorire e promuovere la pratica dell’attività sportiva in tutte le sue forme ed espressioni, individuali e collettive” ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti. “Lo sport, agonistico, amatoriale o ricreativo che sia, oltre a contribuire al miglioramento della qualità della vita, svolge un ruolo cruciale nello sviluppo della società: dai bambini ai ragazzi, fino ad arrivare agli adulti. Senza dimenticare i soggetti più fragili o con disabilità: la pratica sportiva, infatti, è uno strumento fondamentale per l’inclusione e l’integrazione di queste persone”.