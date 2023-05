MONSAMPOLO DEL TRONTO – Lunedì 22 maggio presso la Scuola dell’Infanzia di Via Pascoli si è svolta la cerimonia di consegna del Bonus Nuovi Nati nel 2022. Una misura fortemente voluta dall’amministrazione comunale per sostenere la natalità e le famiglie con contributi che variano dai 150 ai 300 euro in base all’ISEE, sottoforma di buoni spesa, da utilizzare esclusivamente per l’acquisto di prodotti per l’infanzia nelle farmacie del territorio comunale. Sono 29 i bambini nati nel 2022 e residenti a Monsampolo, di cui 24 quelli che hanno fatto richiesta e ottenuto il bonus.

La consegna è avvenuta alla presenza del sindaco Massimo Narcisi, dell’assessore ai servizi sociali Alessia Esposto, dell’assessore al bilancio Marco Teodori, del consigliere delegato all’istruzione Gianni Felicioni, della presidente della cooperativa Tangram Barbara Scarpantoni, della presidente dell’associazione Michelepertutti Cristiana Carniel e della responsabile Nati per leggere di Monsampolo Stefania Ciotti.

L’iniziativa di ieri rientra all’interno del programma del festival “INSIEME famiglie al centro – attività diffuse rivolte alla famiglia” organizzato dall’Amministrazione Comunale grazie al contributo dell’Ambito Territoriale Sociale 21. Un evento pensato per genitori e i propri figli inaugurato lo scorso 15 maggio che sta riscuotendo un importante successo in termini di partecipazione sempre numerosa ai diversi eventi in programma.

“Il Bonus Nuovi Nati è una misura introdotta nel 2020 per offrire un contributo alle famiglie nel primo anno di vita dei propri figli – ha dichiarato il sindaco Massimo Narcisi – Una misura nel quale crediamo molto e che orami è diventata strutturale e per la quale continueremo sicuramente ad investire anche nel futuro. Ci tengo a ringraziare tutte le famiglie che hanno partecipato alla cerimonia e soprattutto per aver deciso di costruire o di allargare la propria famiglia a Monsampolo. Continueremo a impegnarci affinché il nostro comune diventi sempre più un paese a misura delle famiglie in grado di offrire servizi ed opportunità per poter far crescere nel migliore dei modi i propri figli”.

