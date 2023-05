“Una Cosetta Così” non è un concerto, non è un monologo teatrale e neanche uno spettacolo comico, ma in parte, un po’ di tutto quest

ASCOLI PICENO – Al Teatro Filarmonici di Ascoli Piceno domenica 18 giugno 2023 si esibirà Ghemon che per l’occasione presenterà il suo nuovo spettacolo che porta sullo stesso palco musica, stand-up comedy e storytelling. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Defloyd con il patrocinio del Comune di Ascoli.

“Una Cosetta Così” non è un concerto, non è un monologo teatrale e neanche uno spettacolo comico, ma in parte, un po’ di tutto questo. Uno spazio di libertà creativa in divenire dove sciogliere finalmente le briglie, per dare allo spettatore qualcosa di diverso da quello che già conosce attraverso la musica dell’artista. Sul palco uno show fatto di condivisione di storie personali da guardare attraverso la lente dell’ironia, canzoni inedite, cover inaspettate e momenti di riflessione più profonda. Insomma, una cosetta così. Lo spettacolo, scritto anche con l’aiuto di Carmine Del Grosso, vedrà sul palco Giuseppe Seccia alle tastiere e Filippo Cattaneo Ponzoni alla chitarra.

Biglietto unico 20 euro c/o la biglietteria del Ventidio Basso in Piazza del Popolo, nei punti vendita AMAT di tutta la regione Marche ( apri link www.amatmarche.net/biglietterie ), nei punti vendita Vivaticket e online ( apri link www.vivaticket.com/it/ticket/una-cosetta-cosi/207801 )

Inizio ore 21.00

