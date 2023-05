La scelta del tema proviene dalla personale esperienza dell’autrice; la mostra è quindi un viaggio emozionale dell’artista in un momento particolarmente complesso e doloroso

COLLI DEL TRONTO – Sabato 27 maggio alle ore 18 verrà inaugurata la mostra “Come fiori, cento acquarelli contro il cancro” dell’artista Luana Lappa, in favore dello Iom Ascoli Piceno OdV Ets, associazione di volontariato impegnata da oltre 27 anni nell’assistenza domiciliar gratuita al paziente oncologico e sostegno alle famiglie. Succederà a Colli del Tronto nella biblioteca “F. Ascenzi”, sala delle Colonne, in via Roma 20.

La scelta del tema proviene dalla personale esperienza dell’autrice; la mostra è quindi un viaggio emozionale dell’artista in un momento particolarmente complesso e doloroso.

I dipinti di questa collezione sono disposti in un ordine ben preciso: dall’autunno che corrisponde al periodo in cui l’artista ha scoperto la malattia, all’inverno, il periodo della cura, fino alla primavera e all’estate. La metamorfosi del suo aspetto fisico e del suo umore si percepisce dal colore, in un ciclo dallo scuro al chiaro.

“Mia madre avrebbe voluto fare una donazione allo IOM, in quanto le volontarie mi sono state molto vicine soprattutto nella fase di cura ospedaliera. Rispettando le volontà di mia madre, ho donato i miei acquerelli per realizzare questa mostra, dove il ricavato sarà interamente devoluto alla loro missione” così motiva la sua scelta Luana Lappa.

Un’occasione per coniugare arte, solidarietà e sensibilizzazione. Al termine dell’inaugurazione verrà offerto un piccolo aperitivo.

