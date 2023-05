Due appuntamenti particolarmente importanti e significativi sono organizzati dalla Diocesi di Ascoli Piceno sabato 27 maggio.

Nel pomeriggio, in occasione della settimana della famiglia promossa dal Comune di Ascoli Piceno – Città del Sociale, nel tempo della Chiesa in cammino sinodale, in ascolto del cuore di tutti, ci si metterà in ascolto del cuore delle famiglie che hanno al loro nucleo persone con disabilità, bes e neurodiversità acquisite. L’evento si svolgerà alle ore 15:30 al Nuovo CineTeatro Piceno.

Ospite speciale Suor Veronica Amata Donatello, responsabile del Servizio Nazionale per le Persone con Disabilità della Conferenza Episcopale Italiana e Consultore del Dicastero delle Comunicazioni della Santa Sede.

In serata si svolgerà la Veglia di Pentecoste 2023, animata dalla Consulta delle aggregazioni laicali e si terrà, a partire dalle ore 20.00, nel territorio di Arquata del Tronto. Una scelta dalle forti motivazioni di ricerca della comunione con una comunità e con un territorio della Diocesi che presenta ancora alcune ferite. La Diocesi ascolana è nel secondo anno del Cammino sinodale e nell’ambito dei Cantieri di Betania, proprio il Quarto Cantiere scelto si occupa della ricostruzione delle relazioni “crollate” nel contesto dei territori colpiti maggiormente dal sisma. Quindi la Veglia di Pentecoste rappresenta un ponte ed un segno di prossimità per le popolazioni del territorio.

Il raduno e l’inizio della Veglia è alle ore 20.00 presso la Chiesa del SS. Salvatore di Borgo di Arquata. Poi ci sarà la marcia comunitaria verso Arquata e, a seguire, la Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Gianpiero Palmieri. Inoltre nella Celebrazione, come segno di fecondità dello Spirito, sarà amministrato ad alcuni giovani della Diocesi il Sacramento della Confermazione e ci sarà l’Admissio agli Ordini Sacri di due candidati al diaconato permanente.

