ASCOLI PICENO-Con grande gioia la sezione provinciale dell’Ucid (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti) apprende della nomina dell’Arcivescovo Gianpiero Palmieri a Vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana.

“La scelta della Cei – afferma il presidente provinciale Ucid Alberto De Angelis – conferma quello che tutti già sapevamo e che ci conforta: alla guida della Diocesi ascolana c’è un Pastore con delle grandi capacità. Ringraziamo Papa Francesco per averlo scelto come nostro Vescovo e raccogliamo l’invito della Diocesi pregando per monsignor Palmieri per questo nuovo e delicato incarico”.

