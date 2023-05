ASCOLI PICENO-Sabato 3 giugno alle ore 18.30 nuovo aperitivo letterario organizzato dalla Libreria Prosperi in collaborazione con La Birretta, per la presentazione de “La vampa” l’ultimo romanzo dello scrittore Pier Franco Brandimarte, già premio Calvino nel 2014 con il libro L’Amalassunta, pubblicato quest’anno da Il Saggiatore. L’incontro sarà moderato dallo scrittore e sceneggiatore

Pietro Albino Di Pasquale.

La vampa è un libro sul potere che costruisce e dissolve ogni cosa: persone, famiglie, imperi commerciali, interi stati. È un romanzo che si muove tra due figure, un bambino e suo nonno, Annibale e Riccardo. Riccardo viene chiamato «il fondatore», ha dato vita a una delle maggiori imprese internazionali di import-export alimentare, la Angelini Grani: un luogo labirintico, in un indefinito Centro Italia, in grado di celare la storia segreta, mitologica e criminale del nostro paese, dagli anni eroici della Resistenza fino al buio periodo di Tangentopoli.

Annibale ha sei anni ed è lui a raccontarci queste vicende oscure. Possiede la capacità di vedere, nel passato e nel futuro, tutto quello che è successo e succederà alla sua famiglia. Non comprende appieno ciò che osserva, non ha la possibilità di intervenire o modificare gli eventi, può soltanto assistere inerme. Questa capacità viene chiamata «la vampa» perché come un fuoco primordiale lo avvolge, lo distorce dal presente e gli permette di partecipare agli omicidi, alle relazioni pericolose, alle parole della mafia, alle promesse dei politici, che, come fiamme, si accendono e si spengono attorno ai suoi familiari. Finendo, inevitabilmente, per bruciare coloro che ama.

Pier Franco Brandimarte nato a Torano Nuovo, nel 1986 è uno scrittore, autore di L’Amalassunta nel 2014 vincitore del Premio Calvino e Il dio dei crocicchi nel 2021.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.