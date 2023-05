APPIGNANO DEL TRONTO – Ad Appignano del Tronto, il giorno 1 giugno 2023, avrà luogo la Cerimonia di consegna della Costituzione e dei “Buoni cultura” ai neomaggiorenni da parte dell’Amministrazione Comunale. L’evento si svolgerà nel Cortile dell’ex asilo alle ore 21.00.

La cerimonia si svolge nell’ambito dell’iniziativa Voler Bene all’Italia, la Giornata di orgoglio dei Piccoli Comuni promossa da Legambiente.

La consegna della Costituzione rappresenta un atto simbolico al fine di far comprendere l’importanza fondamentale della Costituzione per la nostra società e sensibilizzare le nuove generazioni a far propri quei principi di pace, rispetto e libertà su cui si fonda il nostro vivere comune.

Durante l’evento, Rita Forlini, docente e ricercatrice di storia locale, interverrà con “Il lascito generoso della Resistenza: la Costituzione repubblicana”.

