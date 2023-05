ASCOLI PICENO – Con l’intervento del Console di Porta Tufilla, Francesco Mazzocchi e di Andrea Ferretti ed altri in rappresentanza di Porta Romana, si sono conclusi, presso il Centro Ricreativo e Culturale ADA-Bruno Di Odoardo di via Lazio 2, gli interventi diretti dei referenti primari dei 6 sestieri della Quintana, nell’ambito del progetto “Torri, Cavalieri e Sestieri”, ideato, dai dirigenti dello stesso Centro, come già fatto per altre specifiche tematiche della “ascolanità”, per esaltare appunto la cultura, la storia e le tradizioni della città di Ascoli Piceno.

Pur se si sono già avvicendati tutti i rappresentati dei sei Sestieri, raccontando le loro storie e le iniziative che più li caratterizzano, (anche il Console di Porta Tufilla ed i rappresentanti di Porta Romana hanno illustrato le proprie peculiarità quintanare e le iniziative extra torneo di aggregazione sociale che promuovono durante tutto l’anno) il progetto non è affatto concluso tanto che per il prossimo mercoledì 31 Maggio, con inizio alle ore 17 è previsto un nuovo incontro in tema, che vedrà questa volta protagonisti Giulia Civita e Gigi Scattolini che, anche con l’ausilio di foto e filmati d’epoca, racconteranno le gesta di Luigi Civita, papà di Giulia, “storico” primo cavaliere di Porta Romana e noto soprattutto per avere vinto la Quintana straordinaria svoltasi in occasione delle Olimpiadi di Roma del 1960. Anche questo sesto incontro da non perdere, sarà introdotto dalla referente del Centro ADA-Di Odoardo Paola Luzi con la partecipazione usuale di Francesco Fabiani, Giorgio Fiori e Maurizio Cacciatori. La partecipazione è aperta a tutti, a titolo gratuito ed al termine è previsto un aperitivo di saluto per gli intervenuti

