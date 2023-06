FOLIGNANO – Prosegue in questi giorni “LibrArte – La creatività prende il volo”, manifestazione incentrata sull’arte, sulla letteratura e sulla cultura, che si rivolge in modo particolare ai giovani e alle scuole, in programma fino al 3 giugno al Palarozzi di Villa Pigna di Folignano. Dopo il grande successo con la lezione spettacolo del professor Vincenzo Schettini e “La fisica che ci piace” davanti a circa 600 spettatori, domani giovedì 1° giugno alle ore, alle ore 9, appuntamento con “La ragazza che sognava di sconfiggere la mafia” e il magistrato Annamaria Frustaci. A seguire l’incontro con il giornalista Stefano Baudino e Salvatore Borsellino “La mafia non è una cosa da adulti”. Dalle 15 alle 19 andrà in scena il convegno “La difesa della legalità” con Piercamillo Davigo, Umberto Monti, Stefano Baudino, Gianni Bianco, Pierluigi De Angelis, Annamaria Frustaci, il presidente dell’Ordine degli avvocati, Paolo Travaglini, il presidente della Provincia, Sergio Loggi, il prefetto Carlo De Rogatis, il sindaco Matteo Terrani.

Venerdì 2 giugno dalle ore 21 “Scuola di felicità per eterni ripetenti” con lo scrittore Enrico Galiano. Sabato 3 giugno alle ore 21 l’evento “I giovani d’oggi chiedono un futuro” con Andrea Maggi, scrittore conosciuto anche per il suo ruolo di insegnante nel programma di RaiDue “Il Collegio”. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito su prenotazione (tramite la piattaforma Eventbrite). Al termine degli incontri letterari è previsto un firmacopie.

La manifestazione è organizzata con il patrocinio di Regione Marche, Rai Marche e Provincia di Ascoli Piceno. LibrArte è un festival culturale che porta a viaggiare nel mondo delle idee e delle storie attraverso i libri, l’arte e la musica con scrittori, giornalisti e artisti di fama nazionale, nuove grandi scoperte ed esperienze inedite che coinvolgono gli spettatori in prima persona. Il ricco palinsesto prevede diverse attività tra cui mostre, incontri con autori, spettacoli, momenti di riflessione intorno ad alcuni temi di attualità e tantissimi laboratori creativi. Ogni giornata è dedicata ad affrontare una tematica diversa: emozione, disabilità e inclusione, solidarietà, legalità, creatività, bullismo.

