Il progetto ha visto il coinvolgimento trasversale di tutti gli indirizzi di studio (Manutenzione e assistenza tecnica, Ottico e Made in Italy-moda) che hanno realizzato dei manufatti dando nuova vita a materiali di scarto delle attività didattiche, nell’ottica del riciclo e del riuso.

ASCOLI PICENO -“Nella mattinata di martedì 30 maggio presso la sede dell’IPSIA “G.Sacconi” di Ascoli Piceno, in via Cagliari, si è tenuta l’inaugurazione della mostra “Anima e corpo” curata da docenti e alunni dei vari corsi dell’Istituto.

In particolare, durante l’evento è stato donato a Sua Eccellenza Monsignor Gianpiero Palmieri, vescovo di Ascoli Piceno, un pastorale, simbolo del cammino degli studenti verso la propria crescita umana e professionale, realizzato dagli allievi del settore Meccanico.

L’evento è avvenuto alla presenza della Dirigente scolastica Prof.ssa Lucia Vagnoni, della sua collaboratrice Prof.ssa Eliana De Bonis, degli studenti e dei docenti dei vari corsi che hanno collaborato alla realizzazione del progetto con il contributo degli assistenti tecnici.

Alla manifestazione sono intervenuti anche rappresentanti delle sezioni ascolane di varie associazioni di categoria: il dott. F. Balloni per CNA, la dott.ssa N. Troli per Confartigianato, la dott.ssa S. Vallone per Confindustria”.

