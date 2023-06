CASTEL DI LAMA – Supportare le persone in età adulta che hanno cronicizzato l’abuso di sostanze. E’ questo l’obiettivo di “Sempre in tempo”, progetto innovativo della Cooperativa Ama Aquilone, finanziato dalla Regione Marche e promosso dal Ddp – Av5 e dall’Ast Ascoli Piceno a sostegno di persone che, a causa dell’uso, abuso di sostanze stupefacenti, vivono in una condizione di limitata autonomia. L’iniziativa prevede un servizio che opera a sostegno di queste persone, sia che stiano svolgendo un programma terapeutico residenziale o di supporto abitativo, sia che vivano sul territorio. Il progetto individualizzato, che si basa sui reali bisogni della persona e può essere avviato in tutti i momenti della presa in carico, si rivolge a persone ambosessi e maggiorenni.

«Nel nostro territorio – spiegano dalla Cooperativa con sede a Castel di Lama – l’età media delle persone con una lunga storia di abuso di sostanze è in aumento. Spesso si tratta di persone che hanno alle spalle numerosi percorsi terapeutici, senza alcun riferimento affettivo su cui poter contare e una condizione psicofisica complessa, che inevitabilmente limita la loro autonomia. Queste persone, purtroppo, non possono essere inserite in strutture per anziani, né in comunità terapeutiche per tossicodipendenti. Pertanto la popolazione dei cosiddetti “cronici” rappresenterebbe il 30% dei soggetti presi in carico dai Stdp, Servizi territoriali dipendenze patologiche. Una percentuale importante, alla quale dobbiamo rispondere con un approccio innovativo, che coniughi integrazione, diritto alla salute e qualità della vita».

Si tratta dunque di una fetta molto particolare di popolazione, con una limitata autonomia, alla quale attraverso il progetto “Sempre in tempo” vengono offerti, in un percorso individualizzato, servizi finalizzati a migliorare il loro stato di salute, le relazioni familiari, la socializzazione, le condizioni abitative. Oltre ad ottenere tirocini lavorativi, una mobilità sostenibile, un aiuto per ricevere cure mediche e l’acquisto di dispositivi sanitari, come gli occhiali da vista.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0735.592530 oppure scrivere all’indirizzo email dedicato [email protected].

