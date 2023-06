MONTALTO DELLE MARCHE – Tornano i La Rua in concerto e la prima tappa del tour estivo sarà a Montalto delle Marche. L’attesissimo appuntamento è per venerdì 2 giugno al Mulino di Sisto V. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

L’evento è organizzato dall’Associazione giovanile “MyClan” e la Società sportiva ASD FC Real Montalto in collaborazione con il Comune di Montalto delle Marche.

Il concerto dei La Rua è la prima data del “My Mill Festival”, organizzato dall’associazione giovanile montaltese “MyClan”. Il secondo appuntamento del Festival sarà il 6 agosto con Gabry Ponte.

La Rua, gruppo musicale conosciuto in tutta Italia, che vanta collaborazioni con artisti del calibro di Elisa o Emma, riparte quindi dalle proprie radici, che poggiano ben salde su Montalto. È infatti della zona Valdaso di Montalto il frontman del gruppo, Daniele Incicco, oltre al fatto che è sempre rimasto saldo il legame della band con il territorio ascolano, dopo l’iniziale sodalizio artistico con Durdast.

Inoltre, il 19 maggio è anche uscito l’ultimo singolo della band, “Cinghiali”, prodotto da Elisa, che il pubblico potrà ascoltare per la prima volta dal vivo proprio il 2 giugno.

Appuntamento quindi per un grande concerto dei La Rua con ingresso gratuito: una festa per tutte le età al Mulino di Sisto V, in zona Valdaso. Nella zona circostante ci saranno numerosi food truck per bere e mangiare a tempo di musica già dal tardo pomeriggio del 2 giugno. Il concerto inizierà poi alle ore 21:30 e, a seguire, l’intrattenimento continuerà con Dj set Alessio Chiappini.

“Si tratta di una bellissima iniziativa che si realizzerà grazie alla collaborazione costruttiva di diverse realtà associative del territorio, e questo mi rende particolarmente fiero. Come sono molto felice del fatto che Daniele Incicco, con il quale ho anche condiviso il periodo scolastico, abbia scelto proprio Montalto e il nostro Mulino di Sisto V nella Valdaso per riprendere ad esibirsi dal vivo con il suo gruppo. Speriamo quindi che Montalto sia di buon auspicio per un nuovo grande ritorno dei La Rua che, con la loro musica, renderanno imperdibile il 2 giugno al Mulino di Sisto V”, dichiara il sindaco di Montalto delle Marche, Daniel Matricardi.

