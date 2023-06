La sua sarà una pedalata di fede con diverse tappe del Piceno per prendere poi l’antica Aurelia fino in Francia

COLLI DEL TRONTO – Campione di ciclismo negli anni ‘70, il settantacinquenne Luciano Gabrielli è partito da Colli del Tronto il 5 giugno per un viaggio in bicicletta che lo condurrà fino in Provenza, a Saintes Maries de la Mer, dove sono conservati i presunti resti di Maria Maddalena. La partenza era stata programmata per maggio e poi posticipata a giugno. Nella mattinata ha ricevuto il saluto del Sindaco Andrea Cardilli.

La sua sarà una pedalata di fede con diverse tappe del Piceno per prendere poi l’antica Aurelia fino in Francia. Circa 200 km al giorno, arriverà a destinazione in una settimana circa e sarà accompagnato da un suo amico in camper.

Gabrielli si paragona a quei pellegrini del medioevo che partivano alla volta di posti sacri molto lontani e si sottoponevano a viaggi che all’epoca erano pieni di imprevisti e pericoli.

Un percorso del genere, oltre a temprare il fisico, è un’importante prova anche per lo spirito.

Gabrielli è mosso dalla grande devozioni nei confronti di Maria Maddalena: è rimasto folgorato dalla sua figura grazie alla lettura di un libro che ne narrava la storia.

Una storia che vede la donna assistere al calvario della passione di Gesù Cristo, vegliare sulla sua tomba e, successivamente, in quanto sua seguace, fu perseguitata e lasciò la Palestina per giungere a Saintes Marie de la Mer con una piccola imbarcazione.

