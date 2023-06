Formatosi come giornalista sportivo, Marino Bartoletti, ha seguito dieci Olimpiadi, dieci Mondiali di calcio, ha diretto il Guerin Sportivo e le testate giornalistiche sportive di Mediaset e della Rai, fino ad approdare alla televisione, dove si è affermato come conduttore, opinionista e autor

MONSAMPOLO DEL TRONTO – Giovedì 8 giugno alle ore 21 presso il Palazzetto dello Sport di Monsampolo, causa previsioni meteo avverse, il noto giornalista Marino Bartoletti porterà in scena “Ci vediamo al Bar Toletti” all’interno della terza edizione della Festa dello Sport.

In “Ci vediamo al Bar Toletti” il giornalista amalgama i protagonisti dei suoi racconti con sapienza e umanità, in un meraviglioso mix di uomini e di sentimenti. Sarà un’occasione unica per incontrare uno dei giornalisti sportivi più importanti e amati del panorama nazionale, che per l’occasione dialogherà con il giornalista del Resto del Carlino e di Vera Tv Matteo Porfiri, tra ricordi, riflessioni, aneddoti e racconti, legati allo sport e alla musica italiana, mondi di cui è profondo conoscitore.

Formatosi come giornalista sportivo, Marino Bartoletti, ha seguito dieci Olimpiadi, dieci Mondiali di calcio, ha diretto il Guerin Sportivo e le testate giornalistiche sportive di Mediaset e della Rai, fino ad approdare alla televisione, dove si è affermato come conduttore, opinionista e autore. Fra le sue creazioni più importanti “Pressing” per Mediaset e “Quelli che il calcio” per la Rai che ha condotto per otto anni consecutivi assieme a Fabio Fazio. In virtù della sua competenza musicale ha fatto spesso parte della commissione di selezione delle canzoni per il Festival di Sanremo o della stessa Giuria del Festival.

L’evento è a ingresso gratuito ed è organizzato dall’Amministrazione Comunale di Monsampolo in collaborazione con la Seventeen eventi. Per info 3287057172

