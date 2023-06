ASCOLI PICENO – Al via mercoledì 21 giugno con “Solstizio d’estate”, il Festival dell’Appennino 2023, inclusivo di natura, sotto la guida del BIM Tronto e Mete Picene, con la direzione artistica dell’associazione culturale Appennino Up. Una quattordicesima edizione ricca di appuntamenti che condurrà, tappa dopo tappa, alla riscoperta delle aree interne del Piceno e dei suoi splendidi borghi, favorendo il processo di rigenerazione e valorizzazione di questi luoghi. Inclusivo di natura perché da sempre aperto a partecipanti di tutte le età. Alcune escursioni saranno accessibili anche ai più fragili, grazie all’ausilio della Joelette, che consentirà la partecipazione attiva di adulti e/o bambini con mobilità ridotta o handicap.

Il Festival promosso dal BIM Tronto, con Mete Picene, brand di destinazione turistica del Piceno propone 10 appuntamenti, dal 21 giugno al 3 agosto, attraverso escursioni, racconti, tradizioni, eccellenze, cultura e spettacolo, nel segno dell’inclusività, cara a Mete Picene, che dal 2019 promuove un nuovo modello di turismo esperienziale altamente sostenibile. Un’opportunità unica per promuovere il Piceno e le sue aree interne come destinazione turistica outdoor, ma anche per valorizzare le eccellenze “Made in Piceno” grazie alla presenza dei produttori e delle attività locali: ogni tappa percorrerà un piccolo ma prezioso tratto del nostro Appennino in sostegno dell’economia locale, della comunità, della ricostruzione di un’identità culturale e dell’inclusività sociale.

La novità di questa edizione sarà l’apertura di due appuntamenti del Festival ai camperisti: il weekend al Lago di Gerosa del 1 e 2 luglio e il 29 luglio a Castignano, grazie alla prossimità di aree sosta attrezzate, a Comunanza e Castignano.

La costante crescita di camperisti e amanti della van life, grazie alla possibilità di poter lavorare in smart working, e la voglia di vivere a contatto con la natura, hanno fatto da volano per il turismo itinerante. Cresce sempre di più l’esigenza di aree sosta attrezzate per cogliere l’opportunità di questa forma di turismo slow che abbraccia diverse generazioni.

Entrando nel vivo del programma primo appuntamento “Solstizio d’estate”, il 21 giugno a Colle Amatucci di Palmiano, con escursione pomeridiana, presentazione del libro Francesco Eleuteri e concerto al tramonto “La strada per Agartha” con Leo Gassman; si continua il 25 giugno a Capodacqua di Arquata del Tronto con “In equilibrio sul sisma” dove dopo l’escursione mattutina, la performance artistica di Filoarmonica, con la slackline sui cieli di Capodacqua e la Mistrafunky Street Band animeranno il pomeriggio;.

Il weekend del 1 e 2 luglio “Un lago di eventi” al Lago di Gerosa – Comunanza prevede un sabato inclusivo con “kayak all inclusive” e laboratorio a cura di Comete Impresa sociale, escursione pomeridiana, dopocena spettacolo aereomusicale “Arcano” della Compagnia dei Folli, domenica 2 luglio concerto a cura di JazzAp Gegè Telesforo “Big Mama Legacy” ; l’8 luglio “Ti vedo, non ti vedo Montemoro” a Montemoro di Force escursione pomeridiana, a seguire incontro con l’imprenditrice Daniela Diletti curato dal giornalista Raffaele Vitali, dopocena concerto “Terre Mamme” con Linda Valori e Daŭra Ĉielarko Trio.

Il 16 luglio a Montemonaco con “Una Sibilla in concerto” escursione inclusiva e nel pomeriggio concerto “L’estate dei cani sciolti” con Francesca Michielin; il 20 luglio a Forca di Presta di Arquata del Tronto con “Panorami a Pierdifiato” escursione inclusiva nel pomeriggio, a seguire incontro con Mario Tozzi e Enzo Favata, dopocena concerto a Pretare di Arquata del Tronto organizzato da JazzAp con Lorenzo De Quinti Quartet; il 23 luglio a Pedara di Pizzorullo Roccafluvione con “ Alla ricerca del Castello scomparso” escursione mattutina e nel pomeriggio concerto di musica popolare con gli Zigà; il 29 luglio a Castignano per i “Calanchi di Castignano”, escursione pomeridiana, a seguire cena con Percorsi di vino e Counturband Street Band e dopocena concerto a cura di JazzAp con Gianluca Petrella in Cosmic Renaissance, il 30 Luglio a Propezzano di Montegallo “Un’uscita con…Marina Rei” escursione mattutina e nel pomeriggio concerto “Donna che parla in fretta” con Marina Rei e Francesco Forni; il 3 agosto con “Laudato sii mi Signore per Sora Acqua” ad Acquasanta Terme escursione inclusiva pomeridiana da Paggese a Castel di Luco “Su queste pietre”, a chiudere questa quattordicesima edizione del Festival il concerto serale dei Piceno Pop Chorus.

La partecipazione agli eventi è gratuita.

E’ vivamente consigliata la prenotazione. Per alcuni eventi sarà obbligatoria e comunicata di volta in volta, nella promozione dei singoli appuntamenti.

Il Festival è finanziato dal Bim Tronto, Mete Picene e realizzato con la collaborazione artistica dall’Associazione culturale Appennino Up, con la collaborazione di Comete Impresa Sociale per la promozione delle attività accessibili, con il patrocinio e sostegno della Regione Marche, con il patrocinio della Provincia di Ascoli Piceno e dell’Ente Parco dei Monti Sibillini, in sinergia con i dieci Comuni, partner dell’evento, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Castignano, Comunanza, Force, Montegallo, Montemonaco, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta.

Per informazioni inviare una e-mail all’indirizzo [email protected]. Tutte le informazioni riguardanti il calendario degli appuntamenti saranno reperibili sul sito www.festivaldellappennino.it

