ASCOLI PICENO – Si è tenuta presso l’aula magna del Liceo Classico “F. Stabili” di Ascoli Piceno la cerimonia di consegna della borsa di studio intitolata a “Simona Orlini” promossa dal Lions Club Ascoli Piceno Urbs Turrita.

Il premio che si ripete ormai da decenni premia l’allievo più meritevole del Liceo Classico di Ascoli Piceno e quest’anno è stato assegnato allo studente Francesco Corradetti attualmente iscritto presso la facoltà di medicina dell’Università di Bologna il quale ha ricevuto il riconoscimento direttamente dal presidente del Lions Club Avv. Stefano Orsini.

Alla cerimonia hanno partecipato tre classi del quinto anno del Liceo Classico con gli insegnati e il preside Prof. Arturo Verna che ha portato il saluto dell’Istituto unitamente alla Prof.ssa Donatella Ferretti nella doppia veste di assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Ascoli Piceno nonché di docente del Liceo.

All’evento era presente anche l’Avv. Tina Orlini in rappresentanza della famiglia e presidente della Fondazione “Simona Orlini” Onlus la quale ha spiegato ai ragazzi presenti il ruolo e le funzioni dell’Ente benefico che presiede in ricordo della cugina scomparsa Simona.

Il Presidente del Lions Club Urbs Turrita Stefano Orsini ha ricordato l’importanza per i giovani studenti del service in memoria di Simona Orlini che il sodalizio piceno porta avanti da quando la figlia della socia fondatrice del Club, la Prof.ssa Elisabetta Alessandrini Orlini, è prematuramente scomparsa in un incidente stradale.

A margine della cerimonia è stato proiettato il docufilm “Dentro il domani: quando la pena diventa una opportunità” prodotto dall’Unione Nazionale Camere Minorili sulla realtà degli istituti penitenziari minorili italiani, il video è stato introdotto dall’intervento dell’Avv. Annagrazia Di Nicola garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Ascoli Piceno.

