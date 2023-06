ASCOLI PICENO – È stato pubblicato sul sito comunale all’indirizzo www.comune.ap.it, l’avviso sugli assegni di cura per le famiglie che svolgono funzioni assistenziali rivolte ad anziani non autosufficienti.

“Sono destinatari dell’assegno di cura gli anziani non autosufficienti residenti nel territorio dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 22 – spiega il Sindaco Marco Fioravanti – che permangono nel proprio contesto di vita e di relazioni attraverso interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente dalle loro famiglie o con l’aiuto di assistenti familiari privati in possesso di regolare contratto di lavoro, nell’ambito di un programma complessivo di assistenza domiciliare, predisposto dal Servizio Sociale di residenza, in accordo con le Unità Valutative Integrate per i casi di particolare complessità”.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica, anche dal proprio domicilio, nel periodo di vigenza dell’apposito bando pubblico, attraverso la piattaforma telematica, al seguente link:

https://ambitosociale22.sicare.it/sicare/benvenuto.php.

“Per favorire la presentazione delle domande con questa nuova modalità online – spiega l’assessore alle politiche sociali Massimiliano Brugni – abbiamo messo a disposizione il personale comunale. L’utenza infatti potrà rivolgersi agli Uffici di Promozione Sociale e Servizi Sociali dei Comuni dell’ATS 22 (Ascoli Piceno, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Folignano, Maltignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta) e all’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Ascoli Piceno previo appuntamento richiesto via email all’indirizzo email: [email protected]”.

Si ricorda che la scadenza per la presentazione delle istanze è il giorno 05 Luglio 2023 alle ore 12.00, pena l’esclusione.

Per consultare l’avviso visitare la pagina https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22572

