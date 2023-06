ASCOLI PICENO – Fervono i preparativi per la prima edizione del Concorso Ippico Città di Ascoli, incentrata sulla disciplina equestre del salto ostacoli, in calendario venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 settembre 2023, in concomitanza della Settimana Europea dello Sport, all’interno del contesto cittadino del capoluogo marchigiano, negli spazi del campo sportivo Squarcia di proprietà dell’Arengo, che per l’occasione effettuerà dei lavori di adeguamento.

Presentato ieri al Palazzo dell’Arengo nella Sala De Carolis Ferri, ha registrato grande partecipazione alla conferenza stampa che ha visto tra gli ospiti Simone Panichi, rappresentante della SSD BB Equestrian, promotore e organizzatore dell’evento, il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri Marco Di Paola, la presidentessa del Comitato Regionale FISE Marche Gabriella Moroni, il presidente Coni Marche Fabio Luna, il sindaco del Comune di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, l’onorevole Giorgia Latini, vicepresidente della Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati, la consigliera regionale Monica Acciarri, l’assessore allo Sport Nico Stallone, il presidente del Consiglio Comunale Alessandro Bono, l’assessore agli Eventi Monia Vallesi e il presidente della Fise Lazio Carlo Nepi.

Forte intesa, sinergie proficue e comunità di intenti per la promozione turistica della città e del territorio, puntando sullo sport come elemento aggregatore e propulsore, accompagnato da risvolti sociali e culturali. La FISE e il CONI, nelle parole di tutti i rappresentanti presenti, hanno espresso un reale coinvolgimento e un’aspettativa rosea rispetto al concorso ippico CIttà di Ascoli, sia a livello nazionale sia a livello regionale, definendolo un evento promettente, fiore all’occhiello della nostra città, capace di attrarre l’attenzione sul sud delle Marche. Entusiasta il sindaco Marco Fioravanti insieme alla giunta e all’onorevole Latini, che da Roma continua a lavorare alla valorizzazione del territorio marchigiano.

Già supportato e patrocinato dalla FISE, sia nazionale sia Comitato regionale Marche, e dal Comune di Ascoli Piceno, insieme al Coni Marche, e sostenuto dalla Regione Marche, la manifestazione sportiva punta a essere un appuntamento annuale di rilievo.

Di livello nazionale, l’A6* MASTER CITTÀ DI ASCOLI evento speciale FISE coinvolgerà i migliori cavalieri italiani della specialità e rappresenterà per Ascoli un’occasione di visibilità, prestigio e indotto turistico ed economico di livello medio alto.

La partecipazione alle gare, suddivise per categorie e relative altezze, è riservata a un numero limitato di 180 binomi per un montepremi complessivo è di 55.000 euro, distribuito tra i due gran premi previsti (rispettivamente 26.000,00 e 15.000,00) e le altre gare (premi minori).

La gestione organizzativa dell’evento sportivo e delle attività che avranno luogo all’interno dell’area riservata alle gare, è stata affidata a uno staff tecnico esperto che curerà con competenza tutti gli aspetti necessari alla realizzazione ottimale nei minimi dettagli, affiancato da professionalità del settore di rilievo nazionale, come lo Chef de Piste Mario Breccia, oltre a giudici, steward, speaker e cerimonieri.

Sarà una tre giorni composita che, abbinando al concorso eventi collaterali, oltre alla dimensione sportiva, darà spazio a quella sociale, con l’organizzazione del convegno “Sport equestri: dall’ ippoterapia all’ integrazione sportiva della disabilità”, che si terrà venerdì mattina al Teatro dei Filarmonici, con il coinvolgimento delle scuole, e a quella culturale, con una mostra a tema equestre che sarà allestita in centro storico. Non mancheranno momenti conviviali che vedranno sia dentro sia fuori il campo l’intervento della Quintana di Ascoli, tra sbandieratori, chiarini, tamburini e corteo.

L’ingresso alla manifestazione per gli spettatori sarà libero e gratuito.

La comunicazione integrata si svilupperà a livello locale per ingaggiare e sensibilizzare il Piceno, a livello nazionale e settoriale per creare sin da subito il giusto posizionamento e la rilevanza opportuna di quello che si prefigge di diventare un appuntamento annuale.

Primo sponsor ufficiale del concorso l’impresa edile Panichi, impegnata costantemente nella promozione del territorio e dello sport e appassionata al mondo dell’equitazione e dei concorsi ippici di salto ostacoli.

In prossimità dell’evento, si terrà un’ulteriore conferenza di presentazione congiunta BB Equestrian-Comune di Ascoli Piceno, data in via di definizione, aperta alla cittadinanza, con la partecipazione di tutti i principali attori coinvolti, dove si entrerà nel vivo del concorso e delle iniziative a corredo. Sarà l’occasione per inaugurare anche la mostra a tema equestre.

Segue programma di massima

PROGRAMMA

venerdì 22 settembre

ore 9 > Convegno “Sport equestri: dall’ ippoterapia all’ integrazione sportiva della disabilità”

Teatro dei Filarmonici

Previsto il coinvolgimento dei licei artistico/sportivo e pedagogico

dalle ore 12 alle ore 18 > Gare Campo sportivo Squarcia

dalle ore 19 alle ore 22 > Aperitivo in centro storico con possibilità di visita alla mostra a tema equestre e con intervento corteo della Quintana di Ascoli Piceno

dalle ore 20 alle ore 22 > Training in notturna in vista del Gran Premio di sabato alle ore 20

sabato 23 settembre

dalle ore 12 alle ore 21.30 > Gare Campo sportivo Squarcia

ore 18 circa > Staffetta abbinata con Sestieri della Giostra della Quintana di Ascoli e breve spettacolo di sbandieratori e musici

ore 20 > Gran Premio Città di Ascoli (montepremi 26.000 euro)

ore 20 > Cena di Gala in concomitanza del Gran Premio con vista sulla gara

ore 21.30 circa > Premiazione domenica 24 settembre

dalle ore 9.30 alle ore 15 > Gare Campo sportivo Squarcia

ore 12.30 > Gran Premio (montepremi 15.000 euro)

ore 15 circa > Premiazione finale

www.concorsoippicocittadiascoli.it

