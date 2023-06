MONSAMPOLO DEL TRONTO – Nell’occasione l’amministrazione comunale presenterà la campagna di sensibilizzazione “Io e il mio cane” e distribuirà ai possessori di cani residenti nel territorio comunale un opuscolo informativo e un kit anti-deiezioni

Domenica 11 giugno alle ore 18 presso il Parco San Mauro all’interno della Festa dello Sport, si terrà l’evento “Un cittadino a 4 zampe” organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Nanalandia Centro Cinofilo ASD – APS.

“Un cittadino a 4 zampe” è un evento dedicato ai proprietari e agli amanti dei cani che avranno la possibilità di cimentarsi con diverse attività assieme ai loro animali. Nel Parco San Mauro infatti sarà allestita per l’occasione un’area giochi di ricerca olfattiva e percorsi mobility, un’area dedicata ai guinzagli e alla masticazione e uno spazio riservato agli istruttori ed educatori cinofili: Giuseppe Fatone (istruttore cinofilo di Dog’s Revolution), Antonella Spicocchi (educatrice cinofila di Canbiamente Evolution ASD), Barbara Bruni (istruttrice cinofila responsabile del canile di Quercia Ferrata), che saranno a disposizione dei partecipanti per rispondere alle loro domande. Inoltre sarà presente anche l’Associazione l’Amico Fedele con un proprio stand e Lanny un cagnolino del Comune di Monsampolo del Tronto che vive nel canile comprensoriale di Quercia Ferrata a Ripatransone.

Per l’occasione l’amministrazione comunale presenterà la campagna “Io e il mio cane” e distribuirà ai proprietari dei cani residenti sul territorio comunale un opuscolo informativo, per promuovere la cura e la tutela degli animali e regolamentare la loro presenza sul territorio comunale, e un kit anti-deiezioni che consiste in un dispenser porta sacchetti a forma di osso da attaccare al guinzaglio. L’obbiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini a raccogliere le deiezioni canine, come previsto dal regolamento comunale ed evitare episodi di degrado.

“Dopo l’approvazione nel 2020 del Regolamento Comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i Cittadini – hanno dichiarato il sindaco Massimo Narcisi e il consigliere delegato alla tutela animali Domenico De Angelis – e la recente installazione dei cestini dedicati alla raccolta delle deiezioni canine abbiamo voluto realizzare una campagna di sensibilizzazione e un opuscolo, rivolto nello specifico ai possessori di cani, che raccoglie e sintetizza le principali regole di comportamento, al fine di garantire una convivenza più serena tra uomo e animale, nel pieno rispetto anche degli altri cittadini che vivono sul nostro territorio comunale. Custodire un animale domestico, infatti, non può essere una moda, bensì una scelta consapevole e ponderata che, inevitabilmente, comporta delle precise responsabilità. Questa campagna di sensibilizzazione è un modo per informare ed educare i cittadini, evitando così spiacevoli malintesi e/o disattenzioni che comporterebbero l’applicazione di specifiche sanzioni amministrative e il pagamento di somme in denaro”.

L’opuscolo “Io e il mio cane” e il kit anti-deiezioni saranno distribuiti anche presso l’Urp nella sede Comunale del capoluogo e presso la Delegazione Comunale di Stella di Monsampolo.

