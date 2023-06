E’ stata inaugurata nella mattina dell’8 giugno la Mostra stabile “Vietato non toccare” presso la sede IPSIA di via D. Angelini dell’IIS “Fermi-Sacconi-Ceci” di Ascoli Piceno.

ASCOLI PICENO – Nell’ex aula LIM dell’Istituto è stata allestita la sezione “Guardando con le dita”, già inaugurata lo scorso anno scolastico, implementata quest’anno dalla sezione “Gli inganni della mente” ideata e realizzata dai ragazzi delle classi 3G e 4G del Corso Ottico che introduce al tema della percezione visiva intesa come interazione tra occhio, cervello, esperienza e conoscenza.

I ragazzi e le ragazze del corso Ottico hanno proposto al pubblico un diverso approccio alla visione, dimostrando come, anche potendo vedere in maniera efficace, i nostri sensi possano essere ingannati dalle caratteristiche delle immagini che osserviamo, dalle nostre esperienze e da ciò che riteniamo convenzione o consuetudine.

Le sperimentazioni interattive che compongono la mostra sono state realizzate dagli alunni e dalle alunne con materiali di recupero e con l’essenziale supporto delle famiglie che hanno fornito materie prime ed alcuni servizi fondamentali per la riuscita del progetto.

La realizzazione del progetto, che ha rappresentato un’occasione sia di studio sia di aggregazione, è stata possibile grazie al lavoro della docente del corso Raffaella Corradi con il contributo dei docenti e degli assistenti tecnici.

Presenti all’inaugurazione la Dirigente Lucia Vagnoni ed i suoi collaboratori Eliana De Bonis e Elio Mandozzi. Presente anche una rappresentanza dei genitori e dell’Unione Italiana Ciechi di Ascoli Piceno.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.