Saranno presenti migliaria di atleti alla competizione europea di esports, in rappresentanza di 48 paesi totali. L’evento si terrà tra il 30 giugno e il 2 luglio presso il International Congress Center a Katowice.

Il torneo sarà caratterizzato da una divisione femminile per eFootball 2023 Pes, alla quale parteciperà Giorgia, selezionata tra le player italiane avendo già partecipato a due edizioni del campionato italiano esports femminile su FIFA 22 2 FIFA23 organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti, con la maglia della Sambenedettese Calcio Femminile supportata da Sassa Motor & Sport raggiungendo le final four nella scorsa edizione e posizionandosi in sesta questa stagione.