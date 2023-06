MALTIGNANO – Sabato 17 e 24 giugno, dalle 8 alle 9, si svolgeranno presso la pineta degli impianti sportivi di Caselle, lezioni gratuite di yoga tenute dall’insengnante Eugenia Brega.

L’iniziativa è realizzata dalla Cooperativa DLM, col contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, in collaborazione con il Comune di Maltignano nell’ambito del progetto “Laboratori di prevenzione della salute”.

La partecipazione alle attività del progetto è gratuita, occorre però preiscriversi contattando il numero 3442229927 (anche tramite messaggio inviando i propri dati anagrafici).

Per seguire le lezioni occorre portare il proprio tappetino o un asciugamano. In caso di maltempo le lezioni si svolgeranno presso il Laboratorio Teatro delle Foglie a Folignano (in via Roma, dietro la chiesa di San Gennaro).

