ASCOLI PICENO – In riferimento al concerto degli artisti “Il Volo” previsto il prossimo 21 luglio in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno nell’ambito del Festival “Ascoli Piceno: Palco di Travertino” si comunica che la distribuzione dei biglietti gratuiti NON SARA’ EFFETTUATA a partire dal prossimo 20 giugno.

A seguito della riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, onde evitare rischi di ordine pubblico, si sta valutando un nuovo punto di distribuzione che verrà comunicato quanto prima, in attesa della definitiva quantificazione e parametrazione della capienza della piazza. Restano invariate la data del concerto e le modalità per la consegna dei biglietti che avverrà in data da destinarsi.

Sarà premura del Festival comunicare quanto prima data e luogo per il ritiro.

Si prega gli interessati di restare informati tramite gli organi di stampa, le pagine facebook ed instagram del Festival “Ascoli Piceno: Palco di Travertino”.

La nota del Comune di Ascoli

Venerdì 21 luglio, il trio de “Il Volo” si esibirà in Piazza del Popolo. L’ingresso è gratuito grazie al sostegno e alla partecipazione di Fainplast e Panichi attraverso il programma “Art Bonus”.

I biglietti NON saranno a disposizione presso la biglietteria del Teatro da martedì 20 giugno. Restano invariate data del concerto e modalità per la consegna dei biglietti che avverrà in data da destinarsi

Per maggiori informazioni

https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22615

