OFFIDA – Ecco gli appuntamenti per il weekend di Offida dal 16 al 18 giugno.

Si parte venerdì 16 alle ore 17, con l’appuntamento con Libriamoci, alla biblioteca Portelli, curato dall’associazione Nati per Leggere.

In serata, alle ore 21 al Serpente Aureo la CID Academy Company presenterà l’anteprima del suo nuovo spettacolo che porterà poi in giro per tutta Italia. Due ore di sketch d’altri tempi, canzoni e coreografie per il “Gran Cabaret” con Gloria Conti (Rai 1 e Rai 1), Mattia Braghero, Kevin Croce e le coreografie di Domenico Primotici (Amici). Per la prevendita Monja Shop di Offida, telefono 0736 888616.

Sempre il 16 e fino al 18 giugno torna la Festa di San Barnaba, organizzata dalla Parrocchia di Maria SS.Assunta e dal Circolo Culturale Ricreativo “Belvedere”, con un programma religioso, gastronomico e musicale.

Sabato 17 giugno dalle 17:30 presso il Parco della Luna si celebrerà “La giornata dal donatore” organizzata dall’Avis di Offida.

Alle 21 i ragazzi dell’Istituzione musicale saliranno sul palcoscenico del Serpente Aureo con il loro spettacolo Sieber Music show.

Domenica 18 giugno alle 12, sempre in teatro, avrà luogo la Festa dei Borghi più belli d’Italia nelle Marche. Durante la cerimonia, aperta al pubblico, verranno consegnate le Bandiere dei Borghi più Belli d’Italia alla presenza dei sindaci, dei rappresentanti comunali e delle istituzioni regionali.

Un’occasione di festa e un importante riconoscimento verso coloro che ogni giorno lavorano per valorizzare il grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presente nei piccoli centri marchigiani.

