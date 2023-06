ASCOLI PICENO – Un intenso weekend “on stage” attende i Distretto 13 che, con i motori a pieno regime, sono già entrati nel mood della stagione estiva.

Il mese di giugno è stato particolarmente generoso in termini di concerti ed il prossimo weekend tiene botta regalando alla band ascolana ben due concerti.

Si inizia venerdì 16 giugno ad Ascoli Piceno, presso il Sestiere di Porta Maggiore con l’evento denominato “Un calice sotto il Forte”: una cena speciale con abbinamento di vini delle “Cantine Pellegrino 1880”, servita nel giardino del maestoso Forte Malatesta.

Dopo cena grande festa con il concerto dei Distretto 13: due ore e mezzo di musica suonata esclusivamente dal vivo, tutta da ballare e cantare con i più grandi successi pop/rock italiani ed internazionali proposti con l’inconfondibile sound e l’energia della band picena.

L’evento è già “sold-out” ma l’ingresso al “dopocena” è libero e si preannuncia una festa davvero piacevole pertanto l’invito a partecipare è esteso a chiunque abbia voglia di divertirsi in buona compagnia.

Domenica invece la band si sposterà in terra d’Abruzzi per un esclusivo evento privato durante il quale potrà mettere in luce tutte le proprie capacità artistiche per gestire l’intrattenimento a 360° di un’intera giornata di festa

