CASTORANO – L’estate di Castorano inizia con la passeggiata nei vigneti la “Castorano Wine Walk” con 200 partecipanti e il sold out in meno di 36 ore. L’evento, alla sua seconda edizione, dà il via alla stagione più bella con diversi eventi all’aperto nei parchi del paese a partire con lo Yoga Day che si terrà Parco Campo Fiera il 21 giugno dalle 19 :30.

Poi due appuntamenti di letture nei parchi curati dall’associazione Nati per Leggere: il 25 giugno alle ore 18:30 al Parco Via Olimpica (San Silvestro) e il 22 luglio al Parco Campo Fiera. Per chi volesse partecipare si consiglia di portare una coperta e/o asciugamano.

“Per Parco di Via Olimpica – precisa l’Assessore Marco Canali – ci sono già dei progetti per la riqualificazione. Una novità di quest’anno è la presenza di un hotel delle api, formato da una serie di arnie realizzate con canne e tronchi. Uno strumento per proteggere la biodiversità degli insetti che non nidificano ma possono trovare riparo e un luogo dove deporre le uova. Fatta di legno canne spezzate e tronchi spezzati che formano le stanze. Un secondo hotel è stato posizionato al Parco della Rimembranza. L’intento è di fare altri eventi legati alla Giornata mondiale delle Api con attenzioni per queste tematiche”.

SPORT – Dal 12 giugno fino al 26 luglio ci si potrà iscrivere al corso gratuito Superjump che si terrà ogni lunedì e mercoledì, dalle ore 19:30 alle 20:30 nello spazio antistante al Palazzetto dello Sport.

Mentre dal 13 giugno al 23 luglio, ogni martedì e giovedì, dalle ore 10 alle 20 al Parco della Rimembranza si potrà seguire un corso di ginnastica posturale.

LUGLIO

Dal 3 al 14 luglio, dal lunedì al venerdì, al Campo sportivo di Castorano, si terrà il Bocastrum Soccer camp per ragazzi dagli 8 ai 17 anni.

Il 29 e 30 luglio alle ore 21 in Piazzetta Belvedere ci sarà la terza edizione estiva del Caffè Filosofico dell’Associazione 3 Sicc con una mostra fotografica.

Il 21 luglio al Parco Campo Fiera andrà in scena Il Gatto con gli stivali, uno spettacolo per le famiglie.

AGOSTO

Agosto è il mese con l’evento di punta dell’estate castoranese: la V’vtella, dalle 19 al centro storico.

SETTEMBRE

Il 17 settembre ci sarà il Vinyl & Vintage, un evento curato dall’Associazione Radici che indaga nel passato nelle tradizioni musicali, dell’oggettistica e dell’abbigliamento tutto incentrato anni ‘70. Prevista anche una sfilata aperta a tutti di auto, moto e vespe d’epoca.

Le festa parrocchiali si terranno 2: il 3 settembre Festa Madonna della Rocchetta e dall’8 al 10

a San Silvestro torna la Festa Santa Madre Teresa di Calcutta, con stand enogastronomici intrattenimento con giochi e e musica.

Sempre il 10 di settembre torna l’evento Red Passion Day con il Club Ferrari.

“Il nostro primo passo per confezionare questa estate di Castorano – commenta il vice Sindaco Daniela Vittori – è stato coinvolgere tutte le associazioni. Sono la vera macchina operativa degli eventi e da loro ci sono arrivate anche tante proposte. La volontà era quella pensare a eventi destinati a tutte le fasce di età e di valorizzazione gli spazi che abbiamo sempre con grande accortezza nei confronti del territorio. Così facendo cerchiamo di valorizzare al massimo l’unicità di Castorano”.

