OFFIDA – Una giornata di festa a Offida il 18 giugno, per l’assemblea annuale dei 31 borghi marchigiani della rete de I Borghi Piu’ Belli D’Italia e la consegna delle Bandiere. Presenti sindaci, rappresentanti comunali e delle istituzioni regionali.

“Abbiamo celebrato a Offida la bellezza – commenta il Presidente dei Borghi più belli d’Italia nelle Marche, Amato Mercuri – ma anche il saper fare rete che, soprattutto nella nostra Regione, non è mai scontato. Abbiamo creato un gruppo di borghi molto unito ma anche una sinergia con le Bandiere Arancioni per fare fronte comune nella promozione, insieme alla Regione Marche e all’Atim. Ringrazio infatti per la presenza, la dirigente del settore Turismo della Regione Marche, Paola Marchegiani, persona molto attenta a tutto ciò può portare visibilità alle Marche nonché il Direttore dell’Atim Marco Bruschini con il quale c’è ampia sintonia e disponibilità per far conoscere le nostre bellezze in tutto il mondo. Di tutto questo devo rendere grazie al mio Cda, ai Sindaci e agli amministratori, che ci spronano e ci danno fiducia. Loro sono parte attiva dei nostri progetti e delle nostre proposte per fare si che la bandiera dei Borghi che vediamo sventolare dai palazzi comunali non sia un traguardo ma il simbolo di una continua ricerca di migliorarsi”.

Soddisfazione espressa anche dalla coordinatrice dei Borghi delle Marche, Cristiana Nardi: “Una bellissima giornata in cui abbiamo festeggiato i traguardi raggiunti, i progetti portati a termine e altri già in cantiere. Siamo un gruppo inarrestabile, che oggi con grande onore, riconferma l’appartenenza ad una delle più importanti ed ambite associazioni turistiche e culturali d’Italia e non solo. Come coordinatrice non posso che essere orgogliosa di rappresentare, con il Presidente Amato Mercuri e tutto il CDA, questi splendidi borghi marchigiani, che dimostrano giorno dopo giorno la volontà di migliorare, di rimettersi in gioco, di saper fare rete e di lavorare sodo.

Così sono i marchigiani…così sono gli amministratori di questi piccoli ma grandi Borghi! Ringrazio l’amministrazione di Offida per l’accoglienza e per l’ottima organizzazione della Festa dei borghi delle Marche”.

Anche l’ Amministrazione comunale di Offida non fa mancare la propria voce, “Ricorderemo questa giornata con estremo piacere-cosi commentano il Sindaco di Offida, Luigi Massa e l’assessore al Turismo Cristina Capriotti,- un clima di festa in cui si è avuta l’opportunità di confronto tra le varie Amministrazioni in ottica di crescita e di consapevolezza su ciò che i Borghi possiedono e la direzione su cui ancora occorre lavorare per la conservazione, la bellezza e la crescita oculata dei nostri Borghi che hanno davvero tanto da offrire, con le loro specificità e caratteristiche, ciascuna differenti ma tutte componenti un puzzle perfetto in grado di attrarre e stupire”.

Sì ringrazia per la presenza l’On. Augusto Curti, l’Assessore Regionale Andrea Maria Antonini, la Provincia di Ascoli Piceno con la presenza della consigliera Isabella Bosano, il Presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini, il Presidente della Fondazione Marche Cultura Andrea Agostini, a tutte le autorità intervenute e ai presenti tutti.

