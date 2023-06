E’ appena uscito ” Le montagne magiche”, l’ultimo libro del noto conduttore televisivo: il resoconto di un suo viaggio alla scoperta delle nostre montagne sia per ricreare un contatto con questa terra, sia per ripercorrere quella ferita lasciata nei borghi dal terremoto del 2016

ASCOLI PICENO – E’ appena uscito l’ultimo libro di Massimiliano Ossini dal titolo ” Le montagne magiche” (Capponi editore), il resoconto di un suo viaggio sui monti Sibillini.

“E’ una storia che nasce da una ferita”, quella della notte del 24 agosto del 2016, che probabilmente nessun marchigiano dimenticherà mai. Ea distanza di sette anni da quel terremoto, Ossini ha deciso di attraversare alcuni di quei paesi a ridosso dei Sibillini, che sono stati distrutti dal terremoto. Un viaggio fatto a piedi, lentamente, alla scoperta della bellezza dei Sibillini, non solo per ricreare un contatto con la propria terra, ma anche per ripercorrere quella ferita che continua a segnare le vite degli abitanti dei borghi che punteggiano i Sibillini e che, ancora oggi, circondati dalle macerie, si trovano a combattere per la sopravvivenza. Raccontare le loro storie dimenticate è, quindi, l’unico modo per tenerle in vita.

Massimiliano Ossini, oltre che uno scrittore, è un noto volto televisivo e ideatore e conduttore di Linea Bianca su Rai 1. Con i suoi libri e le sue trasmissioni, cerca di sensibilizzare quante più persone possibili ai temi dell’ambiente, del rispetto per la natura e della scoperta di uno stile di vita più sano ed educato.

“In fondo ora comprendo che tutto il mio cammino trova tra queste montagne il suo senso, la sua più intima spiegazione. Mi sono immerso dentro questa terra con tutto me stesso, l’ho voluta conoscere, l’ho dovuta camminare per sentirla mia, l’ho ascoltata. Ho ascoltato le parole degli uomini, quelle parole con le quali noi tutti cerchiamo di nominare le cose e le emozioni, poi in silenzio ho ascoltato le parole del bosco, dei fiumi, delle gole e delle vette e tutte parlavano di magia, di mistero”.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.