Una ventina i brani i brani in scaletta, con intermezzi e siparietti volti a coinvolgere direttamente gli spettatori, con l’esplosione del gran finale che trasforma lo spettacolo in una sorta di grande happening danzante.

ASCOLI PICENO – Con la Data Zero svoltasi nella suggestiva e significativa cornice dell’Ex area Elettrocarbonium di Ascoli Piceno, è ufficialmente partito il tour estivo 2023 del Piceno Pop Chorus.

La realtà musicale picena nata nel 2017 e diretta appassionatamente dalla maestra Giorgia Cordoni ha svelato le carte del nuovo coinvolgente show che propone due ore di spettacolo durante le quali gli 80 coristi, il chitarrista Marco Piccioni e la beatboxer Paulina Pieprzka svariano fra generi musicali diversi sempre in maniera originale con arrangiamenti personalizzati ed una verve unica. Una ventina i brani i brani in scaletta, con intermezzi e siparietti volti a coinvolgere direttamente gli spettatori, con l’esplosione del gran finale che trasforma lo spettacolo in una sorta di grande happening danzante.

Dopo la fortunata estate 2022 nella quale il PPC si è fatto conoscere ed apprezzare in diverse località, quest’anno le date già in calendario sono le seguenti:

16 luglio, L’Aquila (nell’ambito dei “Cantieri dell’Immaginario”)

28 luglio San Benedetto del Tronto (Ragnoliadi)

3 agosto Acquasanta Terme (Festival dell’Appennino)

10 settembre Spinetoli.

Non mancherà anche una data “casalinga” ad Ascoli Piceno (in via di definizione).

Per rimanere aggiornati sull’attività del Piceno Pop Chorus si possono seguire le relative pagine social Facebook ed Instagram.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.