OFFIDA – Il 24 giugno torna a Offida l’appuntamento con La Notte Romantica nei Borghi più Belli d’Italia.

“Un’occasione per ammirare le bellezze architettoniche e artistiche del borgo – commenta l’Assessore Cristina Capriotti – Una passeggiata per le vie del centro storico, con degustazioni a tema, aperitivi e cene romantiche, Offida vi aspetta per trascorrere una giornata all’insegna dell’amore”.

In programma una visita al Polo Museale con degustazione in terrazza dalle 20:30; il Selfie Kiss Me a Santa Maria della Rocca; dalle ore 18 Aperitivi e Degustazioni a tema al centro storico e dalle ore 20 previste cene romantiche nelle attività che aderiscono all’iniziativa.

Per l’occasione sarà prevista l’apertura delle strutture museali nei seguenti orari: Santa Maria della Rocca 10-20 orario continuato; Teatro Serpente Aureo, 10-13/15:30-20; Polo Museale 10-13/15:30-20.

Inoltre, per gli amanti delle 4 ruote, nella mattinata del 24 giugno, dalle ore 10, si terrà il Raduno Nazionale Triumph.

Il 24 giugno, il sabato successivo al solstizio d’estate, com’è consuetudine da ormai otto anni

I Borghi più belli d’Italia diventeranno i protagonisti di una serata indimenticabile, dedicata a tutti gli innamorati: La Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia.

Già dal primo anno, nel 2015, La Notte Romantica si è rivelata uno degli eventi più interessanti del panorama di manifestazioni turistico-culturali e di intrattenimento del nostro Paese, con

grandi consensi e partecipazione di pubblico, con ogni anno una media di 500.000 visitatori

nei borghi della rete che organizzano l’evento. Anche quest’anno si registra una grande adesione e

partecipazione da parte dei comuni: saranno infatti più di 220 i borghi che fanno parte

dell’Associazione che organizzeranno questa magica serata.

