MARCHE – La Regione Marche, l’AMAT, circuito multidisciplinare di teatro, musica, danza e circo contemporaneo delle Marche, il MiC e 17 comuni del territorio (Ascoli Piceno, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Corridonia, Cupra Marittima, Falerone, Fano, Macerata, Matelica, Monte Rinaldo, Osimo, Pesaro, Porto San Giorgio, San Severino Marche, Senigallia, Sirolo, Urbisaglia) rinnovano l’appuntamento con il TAU/Teatri Antichi Uniti, rassegna regionale di teatro classico, che offre l’opportunità di fruire i luoghi di interesse archeologico per la spettacolarizzazione. 41 appuntamenti in 18 siti della regione per una proposta che spazia dai migliori lavori della scena nazionale a quelli di talentuosi artisti locali.

Alessandro Preziosi aprirà la stagione il 13 luglio al Teatro Romano di Falerone con Le idi di marzo, un recital che ripercorre la tragica vicenda raccontata da Shakespeare nel Giulio Cesare partendo dal punto di vista dei quattro protagonisti: Cesare, Marcantonio, Cassio e Bruto. Sarà poi la volta di Enrico Lo Verso che, con otto attori e la regia di Alessandra Pizzi, racconterà, il 16 luglio all’Anfiteatro Romano di Urbisaglia e il 5 agosto al Parco Miralfiore di Pesaro, L’apologia di Socrate di Platone, un’opera che ripercorre le tappe salienti di quel lungo soliloquio che getta le basi per un sentire moderno. Il 21 luglio, sempre all’Anfiteatro Romano di Urbisaglia e il 22 luglio al Chiostro di Sant’Agostino di Ascoli Piceno, andrà, invece, in scena Piccola Odissea, in cui Andrea Pennacchi restituirà al pubblico il sapore della narrazione orale dell’opera considerata “il racconto di racconti”, proponendone una versione a più voci, compresa quella della componente femminile. Sempre il 22 luglio, ma all’Anfiteatro Romano di Suasa, Elisabetta Pozzi porterà in scena Cassandra o dell’inganno, in collaborazione con Collettivo Collegamenti per Insuasa Festival, mentre il 26 luglio, ai Giardini Uffici comunali di Matelica, è in programma Menecmi, commedia degli equivoci che trae le sue origini dalla commedia latina di Plauto del III secolo a.C., interpretata da Francesco Montanari per la regia di Enrico Zaccheo. Il 27 luglio, nel Chiostro di Sant’Agostino ad Ascoli Piceno, Paola Quattrini sarà Ecuba, affiancata da una compagnia di cinque attori diretti da Livio Galassi. Due tappe, invece, per Odissea un racconto mediterraneo, ideato e diretto da Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure, il racconto di uno dei testi fondativi della cultura occidentale affidato a cantori contemporanei e riportato all’oralità delle sue origini: il 29 luglio, nell’Area Archeologica Santa Maria in Portuno a Corinaldo, Mario Incudine e Antonio Vasta saranno protagonisti di Il Ciclope, canto IX, primo “cunto” di Odisseo; il 1 agosto, a Porto San Giorgio, in collaborazione con Proscenio Teatro per Epos, David Riondino e Dario Vergassola racconteranno, con ironia, intelligenza e irriverenza, L’ultima Odissea. I patti di pace, canto XXIV. Enzo De Caro, accompagnato al pianoforte da Francesco Mancarella e al beatbox da Filippo Scrimieri, con la regia di Alessandra Pizzi, porterà in scena il 6 agosto, nell’Area Archeologica La Cuma di Monte Rinaldo, Un’Odissea infinita, dando voce all’eroe omerico in una riuscita contaminazione con Dante, Lucio Dalla, Pascoli, Montale, Caparezza, Borges, Leopardi. Il 12 agosto, nella ex Chiesa di San Francesco a Fano, sarà, invece, la volta di Elena Bucci e Marco Sgrosso che, con Nicoletta Fabbri, Francesca Pica e Valerio Pietrovita interpreteranno La canzone di Giasone e Medea, un lavoro che indaga le molte versioni, da Euripide a Seneca, da Apollonio Rodio a Franz Grillparzer fino a Jean Anouilhdi, di una stessa storia e le ragioni diverse dei personaggi, cercando il ritmo che guida verso una possibile saggezza.

Nell’ottica della valorizzazione della creatività marchigiana, la nuova sezione TAU Made in Marche propone, inoltre, una ricca vetrina per le esperienze di qualità in 29 appuntamenti, incrociando percorsi con altre realtà che operano nel territorio, come Collettivo Collegamenti per CollegaMenti Festival, Radici Festival e Insuasa Festival, Proscenio Teatro perEpose i Teatri di San Severino diretti da Francesco Rapaccioni. Tanti gli artisti protagonisti, tra cui Cesare Catà, Paola Giorgi, l’Associazione Culturale Nuova Linfa diretta da Simone Amabili, Francesca Berardi, Luca Violini, accompagnato dalla Banda giovanile John Lennon, Luigi Moretti, CTU Cesare Questa e Compagnie Romantica dirette da Carlo Boso, Alessandro Pertosa, Melania Fiore, Giorgio Sebastianelli, Andrea Anconetani, Romina Antonelli e Fabrizio Pugliese, diretti da Marianna de Leoni, Isabella Carloni, Stefano Artissunch, accanto a Vanessa Gravina, Gabriele Claretti, Piergiorgio Cinì, Lucilio Santoni, Stefano Tosoni e Stefano De Bernardin. Ad arricchire la proposta per il pubblico, prima di molti spettacoli tornano anche gli AperiTAU. Passeggiate di storia, visite guidate gratuite alle aree archeologiche e ad altri luoghi di grande interesse culturale, naturalistico e archeologico.

Informazioni complete su programma, biglietti e orari su www.amatmarche.net.

