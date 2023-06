ASCOLI PICENO – L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver affidato la guida del Settore Giovanile ad Antonino Nosdeo. Accordo pluriennale per il neo responsabile, che, nella stagione appena conclusa, da allenatore della Primavera ha condotto il team bianconero alla finale playoff col Monza.

“A Nosdeo l’in bocca al lupo del Club con l’augurio di far crescere il mondo giovanile bianconero e di poter replicare in tutte le categorie under gli ottimi risultati raggiunti con la Primavera.”

