ASCOLI PICENO – Domenica 25 giugno secondo appuntamento con il Festival dell’Appennino, inclusivo di natura, ci immergeremo nel cuore dei Monti Sibillini a Capodacqua di Arquata del Tronto con “In equilibrio sul sisma”.

Appuntamento alle ore 08.45 a Capodacqua per partire alle ore 9.00. L’anello Capodacqua – Tufo – Capodacqua ha una difficoltà E , escursionistico per tutti, è lungo 6,2 km, con un dislivello di 354 mt (nella salita) e un tempo di percorrenza di circa 3.45 ore.

Al rientro dall’escursione pranzo libero, per chi vuole sarà possibile pranzare presso il punto ristoro organizzato dalla Comunità di Capodacqua. Il menù a scelta prevede: pizzetta fritta 3 euro, pizzetta fritta con prosciutto 4 euro, pasta al ragù di cinghiale 6 euro, panino con salsiccia 3,50 euro, bevande birra 0.25 2 euro, coca cola 0.25 2 euro, vino bianco 0.25 1.50 euro e acqua 0.50 1 euro.

Nel primo pomeriggio, con gli occhi al cielo ed il fiato sospeso, ci sarà la performance artistica di “Filoarmonica”, Davide Spaccasassi slakliner e artista poliedrico inizia nel 2015 per passione per poi esibirsi dal 2018 ad alta quota. Proporrà una performance artistica di funambolismo moderno a corpo libero. A seguire sarà presente la Mistrafunky Street Band.

La partecipazione all’evento è gratuita ma per questa data è consigliata la prenotazione al fine di garantirvi la migliore fruizione dell’evento, andando su “PRENOTA” clicca il tasto “PARTECIPERÒ” ed inserisci il numero di partecipanti e un recapito telefonico.

Raccomandazioni:

– Obbligatorio indossare scarpe da trekking

– Avere con sé almeno un litro d’acqua

– Portare felpa/k-way e telo/stuoia

– Consigliato un cambio completo da lasciare in auto.

Il Festival è finanziato dal Bim Tronto, Mete Picene e realizzato con la collaborazione artistica dall’Associazione culturale Appennino Up, con la collaborazione di Comete Impresa Sociale per la promozione delle attività accessibili, con il patrocinio e sostegno della Regione Marche, con il patrocinio della Provincia di Ascoli Piceno e dell’Ente Parco dei Monti Sibillini, in sinergia con i dieci Comuni, partner dell’evento, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Castignano, Comunanza, Force, Montegallo, Montemonaco, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta.Per informazioni inviare una e-mail all’indirizzo [email protected]. Tutte le informazioni riguardanti il calendario degli appuntamenti saranno reperibili sul sito www.festivaldellappennino.it.

