ASCOLI PICENO – La valorizzazione delle tradizioni artigiane del Piceno al centro della mattinata di ieri, giovedì 22 giugno, nel corso della quale la sala Gialla della sede ascolana della Camera di Commercio ha fatto da cornice alla cerimonia di consegna delle prestigiose qualifiche regionali di Maestro artigiano e Bottega scuola.

Per l’occasione, la Regione Marche ha scelto di premiare le realtà artigiane più virtuose nel campo della formazione, conferendo loro delle certificazioni che attestano, nel caso dei Maestri artigiani, la capacità di interpretare il territorio attraverso le lavorazioni artigianali, contribuendo alla formazione degli allievi e, per le Botteghe scuola, l’impegno nel formare i giovani trasmettendo loro il sapere artigiano.

Tra i 95 imprenditori attivi nel campo dell’artigianato artistico, la Regione ha individuato 32 Maestri artigiani e Botteghe scuola, con una nutrita rappresentanza della CNA di Ascoli Piceno a ricevere i prestigiosi riconoscimenti dal presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini, dall’assessore regionale alle Attività produttive, commercio e artigianato Andrea Maria Antonini, dal dirigente regionale del settore Attività produttive Silvano Bertini e dal responsabile per l’artigianato artistico della Regione Marche Marco Moscatelli.

In particolare, tra gli artigiani premiati spiccano Guido Bonfini (Ascoli Piceno; Maestro artigiano e Bottega scuola), Luciano Costantini (Monsampolo del Tronto; Maestro artigiano e Bottega scuola), Roberto Gatti (San Benedetto del Tronto; Bottega scuola), Doriana Marini (San Benedetto del Tronto; Maestro artigiano e Bottega scuola), Paolo Sciamannetti (Grottammare; Maestro artigiano e Bottega scuola) e Gabriella Tassotti (Offida; Maestro artigiano e Bottega scuola), associati CNA ed esponenti della premiata tradizione artigiana e artistica del territorio.

Grande soddisfazione espressa da parte dell’associazione, che grazie al prezioso contributo dei propri artigiani può affrontare ogni giorno la complessa sfida del ricambio generazionale.

«Siamo felici di poter contare su dei maestri artigiani che con passione, competenza e grande disponibilità contribuiscono alla formazione delle nuove generazioni – dichiara Francesco Balloni, direttore della CNA di Ascoli Piceno.

Dello stesso avviso anche Caterina Mancini, responsabile CNA Artistico e tradizionale Ascoli Piceno. «Confrontarsi con la Camera di Commercio e la Regione Marche – aggiunge – è di fondamentale importanza per tutelare le nostre eccellenze e contrastare il fenomeno dell’abusivismo, che purtroppo interessa da vicino il settore dell’artigianato artistico».

«Riconoscimenti come quello di Maestro artigiano e Bottega scuola testimoniano la grande attenzione riservata dalla Regione e dalla Camera di Commercio nei confronti del nostro settore – afferma Barbara Tomassini, presidente CNA Artistico e tradizionale Marche -. In questo senso, l’adesione ai bandi e alle opportunità offerte in ambito regionale offre nuove possibilità imprenditoriali e di vita ai nostri maestri artigiani, ma soprattutto ai giovani che si affacciano nel campo dell’artigianato artistico».

