Nei giorni scorsi si è conclusa la procedura di affidamento in appalto dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori di costruzione

OFFIDA – Continua l’iter per in nuovo polo scolastico per l’infanzia (0-6 anni) di Offida.

Nei giorni scorsi si è conclusa la procedura di affidamento in appalto dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori di costruzione.

Aggiudicatario è risultato il raggruppamento formato dalla ditta Subissati S.r.l. di Ostra Vetere (AN), dal Consorzio stabile Servizi integrati CSI S.r.l. e dallo studio di ingegneria e architettura Eutecne di Perugia.

L’offerta comprende la realizzazione dell’intera struttura in legno e l’allestimento delle aree esterne.

Nei prossimi mesi saranno quindi i tecnici umbri a sviluppare la progettazione definitiva ed esecutiva sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica elaborato dall’Ufficio tecnico comunale ed approvato dalla giunta il 30 marzo scorso.

Nel rispetto della tabella di marcia dettata dall’Europa, che riguarda le fasi rilevanti di natura amministrativa e procedurale, i lavori di costruzione i lavori di costruzione di questa importante nuova opera di un valore pari a circa 5.000.000,00 di Euro, inizieranno a novembre.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.