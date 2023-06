ASCOLI PICENO – Il Mensa Marche ha un nuovo Segretario regionale: allo storico Lorenzo Buschi, recanatese e ingegnere informatico, succede Augusto Migliori, noto imprenditore e consulente dell’ascolano, coadiuvato dal Co-Segretario Michele Falasconi, urbinate e realizzatore di effetti speciali e animazioni 3D per cinema e pubblicità.

Il Mensa Marche è il Gruppo Locale di pertinenza del Mensa Italia, a sua volta associata e subordinata all’Associazione Mensa Internazionale con sede a Londra.

Fondata nel 1946, l’associazione Mensa International si è posta da subito gli scopi di “Scoprire, incoraggiare e promuovere l’intelligenza umana a beneficio dell’Umanità; senza fini politici né ideologico-religiosi, né di lucro e senza distinzioni di razza, sesso e ceto di provenienza”.

Mensa è la parola latina per “tavola”, intesa nel senso di una “tavola rotonda”, intorno alla quale nessuno prevale sugli altri. Il solo requisito richiesto per diventarne membri è l’aver raggiunto o superato il 98° percentile della popolazione in un test d’intelligenza specifico. Il Mensa oggi è presente in oltre 100 nazioni, con quasi 150.000 aderenti di ogni età e professione.

Che cosa si fa alle riunioni del Mensa? “Nel Mensa ci si dà del “tu”. Le riunioni del gruppo Marche sono sia conviviali che culturali, con cadenza mensile e si sceglie la provincia del ritrovo in base alla provenienza dei nuovi entrati, in modo da facilitarne l’inserimento. Spesso i ritrovi avvengono in luoghi semplici, come le pizzerie, al fine di agevolare la partecipazione anche dei soci più giovani. È un’occasione per trovarsi con persone di pari capacità ma con vissuti, formazione e personalità variamente assortite. Nonostante questo la sensazione riportata più spesso è di sentirsi compresi e fra simili. Per maggiori informazioni sulle iniziative locali: [email protected]”

Come si entra nel Mensa? “Nel Mensa si entra per autocandidatura, superando il test di ingresso in presenza di un assistente al test accreditato, oppure presentando copia originale o autenticata della relazione dello psicologo clinico o scolastico che attesti il QI come superiore al 98° percentile.” Non sai quanto potrebbe essere il tuo QI? Se hai 25 minuti di tranquillità da dedicare, puoi cimentarti nel test preliminare del Mensa Norvegia. Il test è aculturale, ossia non sono necessarie abilità matematiche o linguistiche per sostenerlo. Trovi il test a questo link: https://test.mensa.no/”

Maggiori informazioni su: https://www.mensa.it/cose-il-mensa/

