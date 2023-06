CASTEL DI LAMA – Inizia il conto alla rovescia per Ama Festival. Sabato primo e domenica 2 luglio si terrà l’evento culturale, giunto all’ottava edizione, che si svolge presso “Casa Ama”, comunità terapeutica e sede legale di Ama Aquilone cooperativa sociale che ha ideato la manifestazione e la realizza e promuove. Tra gli ospiti delle edizioni precedenti Umberto Galimberti, Lella Costa, Ascanio Celestini, Giorgio Montanini, Piergiorgio Odifreddi, Vittorino Andreoli. Quest’anno il Festival ospiterà Franco Arminio e Stefano Massini, quest’ultimo non nuovo alla manifestazione. «Ama Festival 2023 è la celebrazione di come una piccola frase possa contenere un significato immenso – spiega Francesco Cicchi presidente e fondatore della cooperativa sociale Ama Aquilone – “I Care” ovvero “Mi importa”, “Me ne faccio carico”, “Mi sta a cuore”. Prendersi cura del dolore dell’altro, del nostro pianeta e delle generazioni che verranno, prendendoci cura innanzitutto di noi stessi. Abbiamo cercato una frase che fosse il contrario di “Me ne frego”. Una nostra personale dedica ai disobbedienti civili come Don Milani».

Ama Festival nasce infatti dalla volontà di Casa Ama di aprire le sue porte al territorio per offrire e condividere momenti culturali e di incontro, dibattiti, spettacoli teatrali, concerti e si innesta su un evento di festa, celebrazione e ricordo. Da sempre, infatti, Ama Aquilone festeggia ogni anno la conclusione del percorso terapeutico degli ospiti delle strutture che gestisce, con una giornata di condivisione e convivialità rivolta a chi svolge il programma di disassuefazione dall’uso di sostanze, ai loro familiari, ai dipendenti e agli amici della cooperativa. Dal 2014 quella che era una celebrazione intima è stata trasformata in un evento culturale aperto alla comunità, una festa da vivere due interi giorni.

Di seguito il programma del Festival: sabato alle 21.45 Giuseppe Frangi presenta il numero della rivista Itaca dedicato ad Ama Festival. La serata proseguirà con “Da questo giardino si vede il mare” spettacolo teatrale interpretato dagli ospiti di Casa Aquilone, laboratorio teatrale “Con-Tatto” e a cura di Emilio Iuliani e Alessandra Lazzarini. Domenica 2 luglio alle 17, dopo i saluti istituzionali di Mauro Bochicchio, sindaco del comune di Castel di Lama e Mario Tassi presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, si terrà la tavola rotonda dal titolo “Che cosa significa avere cura?”. Al simposio interverranno: Lucia Albano, sottosegretaria di Stato al Ministero dell’economia e delle finanze; Anna Casini consigliere Regione Marche; Andrea Maria Antonini assessore Regione Marche; Marco Fioravanti sindaco del Comune di Ascoli Piceno; Gianni Giuli, presidente S.I.Pa.D. Il pomeriggio proseguirà con “Sacro Minore” incontro con il poeta, scrittore e regista Franco Arminio. Mentre alle 18.15 si terrà la tradizionale Cerimonia delle Dimissioni degli ospiti delle comunità Ama Aquilone. Gran finale, quindi, con lo spettacolo teatrale “Racconta” di Stefano Massini con Stefano Corsi in programma nella giornata conclusiva del festival alle 21.30. Seguirà il Wild Acoustic Trio con musica live.

Tutti gli eventi di Ama Festival sono a ingresso gratuito. Per ulteriori informazioni: 328 5591192, [email protected], www.ama-festival.it e i relativi canali social.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.