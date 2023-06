OFFIDA – Il Comune di Offida aderisce al progetto “Bussola Digitale: OrientiAmo le Marche”, cofinanziato dal Pnrr.

È stato infatti istituito un “Centro di facilitazione digitale”, con sede in Via G. Vannicola 5, presso la Biblioteca Comunale “Maestro E. Portelli” dove i cittadini potranno ricevere gratuitamente la formazione sull’uso dei computer, dei vari programmi, dei social, dell’accesso online ai vari servizi messi a disposizione dalla Pubblica Amministrazione, quali elementi di semplificazione del vivere quotidiano.

Dal 6 luglio il centro sarà attivo ogni giovedì, dalle ore 9 alle ore 18 con la presenza di personale formato a disposizione di chiunque voglia aumentare le proprie conoscenze informatiche.

“Si tratta di uno spazio funzionale e idoneo all’espletamento di un servizio che – commenta il Sindaco Luigi Massa – auspichiamo possa essere una valida opportunità di crescita non solo per i singoli utenti ma per tutta la collettività”.

