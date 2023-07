ASCOLI PICENO –Nei giorni 4-5-6 luglio 2023 si svolgerà ad Ascoli Piceno, presso la Sala della Ragione / Palazzo dei Capitani, l’8^ Plenaria del progetto internazionale InterPARES Trust AI (I Trust AI).

Il progetto è diretto dalla professoressa Luciana Duranti, ascolana d’adozione (Luciana Duranti è romana, ma ha vissuto ad Ascoli Piceno dal 1958 in poi; nel capoluogo piceno ha frequentato la scuola primaria e secondaria – Liceo classico “F. Stabili”; ritornata quindi a Roma e trasferitasi successivamente a Vancouver, ha sempre trascorso le vacanze a San Benedetto del Tronto dal 1953 quando aveva 3 anni), già docente di scienze archivistiche e diplomatica presso la School of Information dell’University of British Columbia di Vancouver, Canada (1987-2023) e adesso professoressa emerita responsabile per la ricerca.

I Trust AI, finanziato dall’ente canadese per il sostegno alla ricerca nelle scienze sociali e umane (Social Sciences and Humanities Research Council of Canada), è partito nell’aprile 2021 e si concluderà nel marzo del 2026, con possibilità di estensione. Esso si pone in continuità con i precedenti quattro progetti InterPARES (International Research on Permanent Authentic Records in Electronics System) che, dall’ottobre del 1998, hanno costruito un’unica rete di eccellenza a livello globale e prodotto una ricchissima raccolta di studi, linee guida e modelli di rifermento sul complesso tema dell’affidabilità e autenticità degli archivi nell’era digitale (vedi www.interpares.org e www.interparestrustai.org).

Il progetto, cui partecipano università, istituzioni nazionali e internazionali, e organizzazioni varie (associazioni, gruppi di ricerca e industrie, vedi elenco allegato) di ogni parte del mondo, tra cui anche l’Archivio di Stato di Ascoli Piceno (direttore dott. Emanuele Tedeschi), che svolge il ruolo di partner, ambisce a identificare, o sviluppare dove necessario, tecnologie di Intelligenza Artificiale (AI) in grado di affrontare le sfide critiche relative a documenti e archivi, determinandone i vantaggi e i rischi, garantendo che i concetti e i principi della scienza archivistica informino lo sviluppo di un’AI responsabile e convalidando i risultati attraverso studi di casi e dimostrazioni.

I Trust AI prevede un articolato programma di ricerca quinquennale, interdisciplinare, organizzato per gruppi di lavoro suddivisi in base alle funzioni archivistiche (creazione e uso, valutazione e acquisizione, ordinamento e descrizione, conservazione, gestione e accesso), coordinati da un esecutivo costituito, in aggiunta ai co-direttori del progetto e al direttore amministrativo, dai direttori dei sei gruppi di lavoro e dai membri dei tre comitati per la ricerca, per la didattica e per la comunicazione scientifica.

Le riunioni plenarie dell’esecutivo di I Trust AI vengono tenute a turno nei 5 continenti e nei paesi maggiormente coinvolti nella ricerca. Lo scorso mese di febbraio, l’esecutivo ha deciso di tenere l’8^ plenaria in Italia ed ha entusiasticamente accettato la proposta di Ascoli Piceno come sede di tale riunione, avanzata dalla prof.ssa Duranti.

Dopo la plenaria, dal 7 all’11 luglio, si svolgerà a San Benedetto del Tronto la prima edizione della InterPARES – Summer School per professionisti della gestione dei documenti e degli archivi, un progetto formativo altamente professionalizzante non ancora proposto in Italia e all’estero, aperto a professionisti provenienti da tutto il mondo.

L’intero evento è un’occasione di crescita culturale, professionale e umana non solo per i ricercatori, ma anche per la città e per tutto il territorio.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.