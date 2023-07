In onore della Madonna della Pace, in programma il prossimo sabato 8 luglio. Quarant’anni, sposata da sedici con Andrea Ripani, parrucchiera e mamma di due splendide figlie, Giada e Maya, di 14 e 10 anni, Raffaella vive da sempre a Villa Pigna

FOLIGNANO – Raffaella Rosati sarà la Castellana di Folignano per la Quintana di Ascoli Piceno in onore della Madonna della Pace, in programma il prossimo sabato 8 luglio.

Quarant’anni, sposata da sedici con Andrea Ripani, parrucchiera e mamma di due splendide figlie, Giada e Maya, di 14 e 10 anni, Raffaella vive da sempre a Villa Pigna di Folignano.

«Sono felice e orgogliosa di rappresentare il Castello di Folignano. Sono nata e cresciuta qui. Per me è un grande onore. E sarà una bella emozione: insieme a me sfilerà anche mia figlia Giada come damigella. Mi auguro di essere all’altezza». Per Raffaella anche un ricordo per chi non c’è più: «Vedermi sfilare per la Quintana era il desiderio di mia mamma. Spero mi veda da lassù».

Il console per il Castello di Folignano sarà il vicesindaco Angelo Flaiani.

