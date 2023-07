ASCOLI PICENO- L’Italia è Campione d’Europa nel torneo di eFootball GEF 2023 grazie alla straordinaria prestazione di Giorgia Casciaroli. La player ascolana si è laureata Campionessa Europea, medaglia d’oro conquistata dopo un girone di qualificazione da imbatutta e la finale contro la Gran Bretagna. La manifestazione European Games Esports Championship eFootball 2023 si è svolta in Polonia a Katowice.

Giorgia è riuscita a sconfiggere la pro player della Gran Bretagna Emzii dopo una finale combattutissima, chiusa con uno score di 3-2 per l’azzurra.

Il titolo europeo ottenuto da Giorgia Casciaroli è uno dei risultati più importanti della storia esportiva italiana, e come tale non vediamo l’ora di celebrarlo insieme a tutta la scena competitiva italiana.

I complimenti della Federazione

“I più entusiasti complimenti della Federazione a Giorgia quindi, autrice di una prova superlativa, ma anche al delegato tecnico Emiliano Spinelli, imprescindibile “guida” che tutta FIDE è orgogliosa di aver scelto per questa avventura!”

La player ascolana ha giocato anche per due stagioni nel campionato italiano Lnd con la maglia della Sambenedettese femminile con il supporto della Sassa Motor&sport e Women in Games, con la conquista nella scorsa stagione delle final four Lnd e con ottimi risultati anche in questa stagione su Fifa23.

