ASCOLI PICENO – Momento difficile per la rassegna più sentita nella città delle Cento Torri.

La Quintana di Ascoli perde i cavalieri Cicchini e Gubbini per infortunio. Era stato a rischio anche Innocenzi per la squalifica decisa dalla Fise e poi sospesa dopo il ricorso del cavaliere a causa dei noti fatti di Foligno.

Di seguito una nota congiunta dei sestieri: “I popoli, i caposestieri, i cavalieri, i consoli e le dirigenze dei sestieri di Piazzarola, Porta Maggiore, Porta Romana, Porta Solestà e Sant’Emidio esprimono sostegno e vicinanza al cavaliere Massimo Gubbini in questo difficile momento. Mai come ora sono necessarie forza e determinazione e sono proprio caratteristiche del campione folignate a cui auguriamo di superare prima possibile questo complesso infortunio. Sostegno e vicinanza anche al sestiere di Porta Tufilla che a pochi giorni dalla giostra perde la possibilità di schierare il suo cavaliere: i rossoneri sapranno trovare le forze e le energie per reagire. La Quintana è la festa di tutto il popolo di Ascoli che, nel sacro spirito delle rivalità, la deve poter vivere unitamente con gioia ed entusiasmo. Unità che deve essere ancora più forte quando protagonisti della Festa sono costretti ad affrontare avversità così gravi. Forza Massimo, viva la Quintana di Ascoli”.

Nel frattempo la gara degli sbandieratori, andata in scena il 2 luglio, è stata vinta da Porta Solestà.

