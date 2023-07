ASCOLI PICENO – Tornerà, dal 10 al 21 agosto 2023, Ascoliva Festival, festival mondiale dell’oliva ascolana del Piceno Dop giunto alla sua decima edizione, con il patrocinio del Comune di Ascoli e della Regione Marche, sempre nella centralissima piazza Arringo ad Ascoli.

La manifestazione, come negli anni passati, ospiterà all’interno del Villaggio dell’oliva produttori di olive ripiene ascolane del Piceno Dop a cui saranno affiancati altri 12 piatti della tradizionale locale. Quest’anno il claim del festival sarà “Un’oliva è per sempre”, con una campagna promozionale a livello nazionale molto suggestiva e in grado di coinvolgere più generazioni.

Tutta l’area di piazza Arringo ospiterà oltre ai produttori anche incontri culturali e gastronomici, laboratori con assaggi, iniziative come l’Oliva Day con le Olimpiadi dell’oliva, il Premio “Ascoliva” (ovvero un riconoscimento a chi si è maggiormente distinto nel settore gastronomico e in altri settori per la promozione del territorio piceno), la gara tra le massaie per la realizzazione della migliore oliva ascolana ripiena fatta in casa ed altri eventi che coinvolgeranno le migliaia di visitatori in arrivo ad Ascoli. Non mancheranno sorprese e novità.

LA RETE DI ACCOGLIENZA “ASCOLIVA PLUS”

Anche quest’anno, Ascoliva Festival riproporrà “Ascoliva Plus”, la rete di accoglienza con sconti e agevolazioni per i visitatori della città nel periodo agostano ideata dall’organizzazione festival . L’iniziativa si pone l’obiettivo di coinvolgere tutte le attività turistiche, culturali e commerciali della città attraverso un sistema di agevolazioni da concedere ai visitatori durante tutto il periodo della manifestazione enogastronomica, ovvero dal 10 al 21 agosto 2023. Come già avvenuto lo scorso anno, con il coinvolgimento di oltre 30 attività, l’obiettivo è stimolare il visitatore del festival a visitare il centro storico nel suo complesso e anche le attività cittadine che intenderanno aderire (gratuitamente) all’iniziativa. Le adesioni di operatori commerciali, turistici e artigiani potranno avvenire entro il 10 luglio 2023 semplicemente inviando una mail contenente nome dell’attività, indirizzo e contatto (telefono o mail) all’indirizzo [email protected]

Ciascuna attività dovrà semplicemente garantire un’agevolazione di qualsiasi tipo o uno sconto (senza alcun vincolo) a coloro che si presenteranno mostrando il talloncino di Ascoliva con scritto “Ascoliva Plus” che è incluso nei ticket per le degustazioni che i visitatori acquisteranno ad Ascoliva Festival. L’elenco ufficiale delle attività aderenti sarà pubblicato sul sito ufficiale della manifestazione, www.ascoliva.it

Le attività che aderiranno avranno, dunque, una vetrina promozionale importante e, al tempo stesso, contribuiranno a creare una vera e propria di rete di accoglienza per i turisti (ma anche per gli ascolani).

