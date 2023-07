Possono presentare domanda per la richiesta del contributo per ogni figlio nato o adottato

ASCOLI PICENO- Il presente avviso ha per oggetto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto “una tantum” per i bambini nati/adottati dal 01/07/2023 al 31/12/2023 e residenti nel Comune di Ascoli Piceno.

Possono presentare domanda per la richiesta del contributo per ogni figlio nato o adottato, (adozione nazionale o internazionale del minore disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;) i genitori in possesso dei seguenti requisiti:

-residenza anagrafica nel Comune di Ascoli Piceno;

-cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea e possesso di Permesso di soggiorno CE di lungo periodo in corso di validità (ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998 e ss.mm.ii);

– avere un figlio/a nato/a o adottato nel periodo 1 luglio 2023 – 31 dicembre 2023;

– essere conviventi e coabitare con il figlio nato/adottato dal 1 luglio 2023 al 31 dicembre 2023;

– I.S.E.E. per minorenni o corrente in corso di validità inferiore o pari ad € 20.000,00 che deve tenere in considerazione anche il nuovo nato;

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

La richiesta di contributo potrà essere presentata per ogni figlio nato da un solo genitore.

Termine ultimo per la presentazione delle domande: 15/02/2024.

Per le informazioni può essere contattato il Settore Servizi Sociali al numero telefonico 0736/298586 – 0736/298585 oppure all’indirizzo mail: [email protected]

