CASTEL DI LAMA – Successo per l’ottava edizione di Ama festival che ha visto quest’anno tra gli ospiti Stefano Massini e Franco Arminio. In tanti non sono voluti mancare ad un appuntamento ormai atteso ogni estate nel Piceno. L’evento, che si è svolto come da tradizione presso Casa Ama a Castel di Lama, quest’anno è stato caratterizzato anche da un interessante convegno che ha avuto come relatori Lucia Albano, sottosegretaria di Stato al Ministero dell’economia e delle finanze; Anna Casini consigliere Regione Marche; Andrea Maria Antonini assessore Regione Marche; Marco Fioravanti sindaco del Comune di Ascoli Piceno; Gianni Giuli, presidente S.I.Pa.D. Il tema al centro della tavola rotonda era “Che cosa significa avere cura?”, questa edizione del festival era infatti denominata “I Care”. Ad aprire il convegno i saluti istituzionali di Mauro Bochicchio, sindaco del comune di Castel di Lama, e Mario Tassi presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.

Il presidente della cooperativa sociale Ama Aquilone, Francesco Cicchi, esprime dunque gratitudine a tutti i componenti della cooperativa, dai dipendenti agli ospiti delle nostre strutture, che hanno collaborato con entusiasmo alla realizzazione e riuscita di questo festival. «Sono state giornate intense – afferma Cicchi – piene di lavoro. Non è facile, del resto, organizzare un evento che coinvolge un così alto numero di persone. Ma siamo molto soddisfatti di come sia andato e della grande partecipazione, dai giovanissimi, molti anche i bambini, alle persone più avanti con gli anni. Ciò significa che Ama Festival è entrato nel cuore del nostro territorio e questo è un grande risultato per noi. Adesso non resta che metterci al lavoro per il prossimo anno».

Ama Festival nasce infatti dalla volontà di Casa Ama di aprire le sue porte al territorio per offrire e condividere momenti culturali e di incontro, dibattiti, spettacoli teatrali, concerti e si innesta su un evento di festa, celebrazione e ricordo. Molto sentita, quindi, la Cerimonia delle dimissioni degli ospiti delle comunità Ama Aquilone che hanno concluso il percorso terapeutico inerente il programma di disassuefazione dall’uso di sostanze, ai loro familiari, ai dipendenti e agli amici della cooperativa.

Molto interessante, nella giornata di apertura del festival l’intervento del giornalista Giuseppe Frangi che ha presentato il numero della rivista Itaca dedicato ad Ama festival. Grande attenzione è stata rivolta anche allo spettacolo teatrale “Da questo giardino si vede il mare” interpretato dagli ospiti di Casa Aquilone, laboratorio teatrale “Con-Tatto” e a cura di Emilio Iuliani e Alessandra Lazzarini. La conclusione delle due giornate è stata affidata alla Wild Acoustic Trio con musica live.

