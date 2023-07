MONSAMPLO DEL TRONTO/CASTORANO – Hanno preso il via le attività del progetto “Ti racconto un viaggio culturale di comunità nel Piceno”, finanziato dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ai sensi della DGR n. 845 del 04/07/2022 e coordinato dall’U.S. Acli provinciale Ascoli Piceno Aps.

Si tratta di una iniziativa composta da varie attività e realizzata da ben 11 partner nel territorio di 27 comuni della Provincia di Ascoli Piceno.

Per quanto riguarda le attività direttamente realizzate da U.S. Acli provinciale Ascoli Piceno Aps si tratta di visite presso i Musei del territorio Piceno al fine di valorizzare l’aspetto ludico-sociale-aggregativo, attraverso la cultura e la valorizzazione del territorio, soprattutto nel territorio Piceno. La visita è anche un momento di benessere fisico in quanto è una visita-camminata. Gli accompagnatori sono infatti guide e animatori/istruttori sportivi che insieme realizzano le manifestazioni. Si svolgeranno in totale 8 iniziative su 8 diversi comuni del Piceno coinvolgendo altrettanti musei.

Sono state già svolte le prime due iniziative che hanno coinvolto il territorio dei comuni di Castorano e Monsampolo del Tronto e che hanno destato l’interesse di tante persone.

A Castorano si sono svolte la visita gratuita al borgo di Castorano, al Museo Comunale Arti e Mestieri della civiltà contadina “Giacomo Speca” ed al percorso delle chiese scomparse, toccando vari punti del territorio comunale.

A Monsampolo del Tronto, invece, il tour ha permesso ai presenti di ammirare il Museo della cripta, la chiesa di Maria SS. Assunta, Piazza Castello e Terravecchia, il Museo archeologico, vari punti della cinta muraria fortificata del borgo, ma anche ammirare dall’esterno gli splendidi palazzi delle famiglie nobiliari Guiderocchi e Malaspina.

Il prossimo appuntamento con “Ti racconto un viaggio culturale di comunità nel Piceno” è fissato per sabato 15 luglio alle 17 ad Appignano del Tronto.

