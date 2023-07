ASCOLI PICENO- E’ fissato per giovedì 13 luglio, all’Hotel La Corte del Sole di Castel di Lama, il raduno del nuovo Ascoli di Mister Viali, che conoscerà personalmente i componenti della rosa bianconera.

Nel pomeriggio i calciatori inizieranno le visite mediche e i test fisici individuali al centro sportivo Picchio Village. Il programma per il 14 e 15 luglio prevede ancora test fisici al Picchio, mentre nella mattinata di domenica 16 è fissata la partenza per Cascia. Anche quest’anno sarà l’Hotel “La Reggia” ad ospitare l’Ascoli, che avrà a disposizione il campo interno alla struttura alberghiera fino al 29 luglio, data di fine ritiro. Gli allenamenti a Cascia inizieranno alle 17:30 di domenica 16 e proseguiranno al ritmo di due sedute al giorno, con inizio alle 9:30 e alle 17:30.

Sono cinque le amichevoli:

Sabato 22 luglio S.S.A. RIETI-ASCOLI, ore 17:30 – Stadio Manlio Scopigno – Rieti;

Mercoledì 26 luglio ASCOLI-ATLETICO ASCOLI, ore 17:30 – Hotel La Reggia – Cascia (PG) a porte chiuse;

Sabato 29 luglio ASCOLI-TOLENTINO, ore 17:30 – Stadio Comunale di Porto S. Giorgio (FM);

Venerdì 4 agosto RECANATESE-ASCOLI, ore 17:30 – Stadio “Ferranti” – Porto Sant’Elpidio (FM);

Mercoledì 9 agosto CAMPOBASSO-ASCOLI, ore 17:30 – Avicor Stadium Selvapiana – C.da Selvapiana (CB).

I test a Porto S. Giorgio e Porto Sant’Elpidio rafforzano ulteriormente il legame col fermano, feudo bianconero, mentre l’amichevole tradizionale con l’Amatrice è legata all’amicizia ormai consolidata con un territorio messo a dura prova dal sisma del 2016.

Al termine del ritiro di Cascia la squadra usufruirà di due giorni di riposo e riprenderà la preparazione al Picchio Village a partire dal 1° agosto. La 1^ giornata del Campionato di Serie B è fissata per il weekend del 19 agosto, mentre il primo impegno di Coppa Italia per i bianconeri è per il 13 agosto.

